Exclusif. Des vols diplomatiques envoient des armes aux terroristes (Trud.bg)

En exclusivité, voici l'article traduit en intégralité de la journaliste d'investigation Dilyana Gaytandzhieva publié dans Trud.bg qui a fait scandale après sa reprise dans un média mainstream, Al Jazeera . Suite à sa diffusion dans un media mainstream, Dilyana Gaytandzhieva, aurait été interrogée pour connaître ses sources puis licenciée. Dilyana révèlait dans Trud.bg, documents à l'appui, l'utilisation de vols diplomatiques par l'Occident, les pays du Golfe, la Turquie et Israël pour transporter massivement des armes à destination des djihadistes en Syrie et en Irak.

La compagnie aérienne azerbaïdjanaise Silk Way Airlines transporte des armes avec autorisation diplomatique pour l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Congo et la Syrie.

Au moins 350 vols diplomatiques de Silk Way Airlines (une compagnie d'État azerbaïdjanaise) ont transporté des armes pour alimenter des conflits de guerre à travers le monde au cours des trois dernières années. Les avions de l'État azerbaïdjanais transportaient à bord des dizaines de tonnes d'armes lourdes et de munitions destinées à des terroristes sous couvert de vols diplomatiques.

Les dossiers divulgués comprennent de la correspondance entre le ministère bulgare des Affaires étrangères et l'ambassade de l'Azerbaïdjan en Bulgarie avec les documents ci-joints pour les accords d'armement et l'autorisation diplomatique de survol et/ou d'atterrissage en Bulgarie et de nombreux autres pays européens, notamment les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie.

Selon ces documents, Silk Way Airlines offrait des vols diplomatiques à des compagnies privées et des fabricants d'armes des États-Unis, des Balkans et d'Israël, ainsi qu'aux militaires de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM), et aux forces militaires de l'Allemagne et du Danemark en Afghanistan et de la Suède en Irak. Les vols diplomatiques sont exemptés de contrôles, de factures aériennes et de taxes, ce qui signifie que les avions de Silk Way transportent librement des centaines de tonnes d'armes à différents endroits dans le monde sans aucune réglementation. Ils ont effectué des atterrissages techniques avec des séjours variant de quelques heures à une journée dans des emplacements intermédiaires sans aucune raison logique comme le ravitaillement en carburant des avions.

Selon le registre des contrats fédéraux, au cours des trois dernières années, les entreprises étatsuniennes ont obtenu au total 1 milliard de dollars dans le cadre d'un programme spécial du gouvernement étatsunien pour des fournitures d'armes standard non étatsuniennes. Ils ont tous utilisé Silk Way Airlines pour le transport d'armes. Dans certains cas, lorsque Silk Way manquait d'avions en raison d'un emploi du temps chargé, les avions de l'Armée de l'air azerbaïdjanaise transportaient le fret militaire, bien que les armes n'aient jamais atteint l'Azerbaïdjan.

Parmi les principaux clients du service de "vols diplomatiques d'armes" de Silk Way Airlines figurent les compagnies étatsuniennes, qui fournissent des armes à l'armée étatsunienne et à l'US Special Operations Command. L'élément commun dans ces cas est qu'ils fournissent tous des armes standard non étatsuniennes; par conséquent, les armes ne sont pas utilisées par les forces étatsuniennes.

Les demandes d'habilitation diplomatique comprenaient des informations sur le type et la quantité de marchandises dangereuses - armes lourdes et munitions. Cependant, les autorités responsables de nombreux pays (Bulgarie, Serbie, Roumanie, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Turquie, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, etc. ont fermé les yeux et autorisé des vols diplomatiques pour le transport de tonnes d'armes, effectués par des avions civils pour des besoins militaires. En vertu de la réglementation de l'IATA, le transport de marchandises militaires par des aéronefs civils n'est pas autorisé. Pour contourner cette légalité, Silk Way Airlines a demandé une exemption diplomatique par l'intermédiaire d'agences locales.

Selon les documents, le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a envoyé des instructions à ses ambassades en Bulgarie et dans de nombreux autres pays européens pour demander l'autorisation diplomatique des vols de Silk Way Airlines. Les ambassades ont envoyé des notes diplomatiques au ministère des Affaires étrangères du pays concerné pour demander cette exemption. Le ministère des Affaires étrangères a renvoyé une note signée par les autorités locales de l'aviation civile accordant une exemption pour le transport de marchandises dangereuses.

Les documents qui ont fuité de l'ambassade comprennent des exemples choquants de transport d'armes. Un exemple concret: le 12 mai 2015, un avion des forces aériennes azerbaïdjanaises a transporté 7,9 tonnes de PG-7V et 10 tonnes de PG-9V vers la destination supposée via la route Bde urgas (Bulgarie)-Incirlik (Turquie)-Burgas-Nasosny (Azerbaïdjan). L'expéditeur était la compagnie américaine Purple Shovel, et le destinataire - le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. Selon les documents, cependant, la cargaison militaire a été déchargée à la base militaire d'Incirlik et n' a jamais atteint le destinataire. Les armes ont été vendues à Purple Shovel par Alguns, en Bulgarie, et fabriquées par l'usine militaire bulgare VMZ.

Le 6 juin 2015, Francis Norvello, un employé de Purple Shovel, âgé de 41 ans, a été tué dans une explosion par une grenade propulsée par fusée alors qu'il était employé de Purple Shovel. Deux autres Etatsuniens et deux Bulgares ont également été blessés. L'ambassade des États-Unis en Bulgarie a alors publié une déclaration annonçant que les entrepreneurs du gouvernement étatsunien travaillaient sur un programme militaire US pour former et équiper les rebelles modérés en Syrie. Ce qui a eu pour conséquence que l'ambassadrice des États-Unis à Sofia sera immédiatement retirée de son poste. Les armes fournies par Purple Shovel n'ont pas été utilisées par les rebelles modérés en Syrie. En décembre de l'année dernière, alors que je faisais un reportage sur la bataille d'Alep en tant que correspondant pour les médias bulgares, j'ai trouvé et filmé 9 entrepôts souterrains remplis d'armes lourdes, dont le pays d'origine était la Bulgarie. Ils ont été utilisés par e Front Al Nosra, affilié à Al-Qaïda en Syrie, désigné comme organisation terroriste par l'ONU.

Un autre entrepreneur étatsunien qui participe au même programme pour les fournitures militaires non standard étastunienne est Orbital ATK. Cette entreprise a reçu 250 millions de dollars au cours des deux dernières années. Les informations concernant le type d'armes et les personnes auxquelles ces armes ont été fournies sont classifiées.

Selon les documents, Orbital ATK a transporté des armes sur 6 vols diplomatiques de la Silk Way Airlines en juillet et août 2015 sur la route Bakou (Azerbaïdjan)-Tuzla (Bosnie-Herzégovine)-Baku-Kabul (Afghanistan). Les armes ont été exportées par IGMAN j. j. Konjic, (Bosnie-Herzégovine) à la demande d'Orbital ATK. Le destinataire était la Police nationale afghane. Il est intéressant de noter que tous ces vols diplomatiques avec des armes ont eu des atterrissages techniques et un arrêt de 7 h 30 min à Bakou avant leur destination finale - l'Afghanistan.

Des avions militaires azerbaïdjanais ont transporté 282 tonnes de fret (PG-7VL et autres grenades) sur 10 vols diplomatiques en avril et mai 2017 à destination de Bakou-Rijeka (Croatie)-Bakou. L'expéditeur était le Ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan, et le destinataire - Culmen International LLC, USA. Cette même société a remporté deux contrats (47 millions de dollars chacun) avec d'autres entrepreneurs pour des fournitures d'armes non étatsuniennes le 18 février 2016 et le 19 avril 2017, respectivement. Culmen International LLC a également signé un contrat de 26,7 millions de dollars avec le Département de la défense pour des armes étrangères et un contrat de 3,9 millions de dollars pour des armes nouvellement fabriquées non étatsuniennes.

Chemring Military Products est un autre fournisseur principal du programme de fournitures d'armes standard non étatsuniennes à l'armée étatsunienne par le biais de vols diplomatiques de Silk Way Airlines. Ce fournisseur militaire a quatre contrats pour un total de 302,8 millions de dollars. Les armes ont été achetées à des fabricants locaux en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie et selon les documents transportés en Irak et en Afghanistan par des vols diplomatiques.