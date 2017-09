Françafrique. Tchad : l’opération promotion de Déby à Paris affiche complet (JAI)

Jeudi, dans un chic palace parisien, 500 bailleurs et investisseurs avaient répondu présent à la conférence de financement du Plan national de développement tchadien. Si aucun chiffre définitif n'était disponible jeudi soir, l'entourage du président se voulait très confiant à la veille de la clôture vendredi.

Rue bouclée par les forces de l’ordre françaises et tout le rez-de-chaussée et le sous-sol du chic palace parisien Méridien Étoile dédiés à l’événement : la moisson devrait être bonne au terme de la conférence que le Tchad organise à Paris jusqu’au vendredi 8 septembre pour financer son Programme national de développement (PND) de 2017 à 2021. Environ 500 bailleurs et investisseurs y ont répondu présent, estimaient les organisateurs jeudi...

Lire la suite