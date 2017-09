Frappes aériennes israéliennes près de l'aéroport civil de Damas (TeleSUR)

Israël a intensifié ses attaques en Syrie, après avoir abattu mardi un drone supposé du Hezbollah et touché des cibles militaires au début du mois dans le gouvernorat de Hama.

Une frappe d'origine probablement israélienne a lancé deux missiles dans un aéroport civil de la capitale syrienne, Damas, tôt vendredi matin, a rapporté la chaîne de télévision libanaise al-Mayadeen.

Une source de l'aéroport a parlé à Prensa Latina, disant que personne n' a été blessé dans les attaques et que peu de dégâts ont été causés.

Les explosions ont provoqué des incendies dans plusieurs zones rapidement éteintes et le bruit de l'explosion a pu être entendu autour de Damas.

Les médias libanais n'ont pas encore annoncé d'autres détails sur l'attaque. La Garde Nationale pour la Défense de la Patrie, qui est un allié militaire syrien, a déclaré sur facebook qu'"une zone proche de l'aéroport international de Damas a été attaquée par un missile hostile", et a posté des photos d'un incendie.

Al-Masdar News a rapporté qu'une source militaire syrienne a déclaré que l'armée de l'air syrienne avait abattu un drone israélien près de la frontière de la province de Damas peu après l'attaque.

Israël n'a cependant pas confirmé l'attaque, une source militaire israélienne ayant déclaré qu'elle "ne répond pas à de tels rapports", selon Reuters.

Les attaques d'origine israélienne, si elles étaient confirmées, ne seraient pas sans précédent et continueraient l'escalade de l'action militaire israélienne contre la Syrie, qui craint un rôle plus fort de l'Iran, de la Syrie et du Hezbollah dans la région maintenant que le gouvernement Assad est en train de gagner la guerre contre le groupe de l'État islamique et d'autres organisations terroristes.

Plus récemment, Israël a abattu ce qu'il a déclaré être un drone de reconnaissance du Hezbollah fourni par l'Iran qui a survolé la frontière syrienne mardi.

Le 7 septembre, l'armée syrienne a rapporté que des attaques aériennes israéliennes ont frappé des positions militaires syriennes dans le gouvernorat de Hama, causant des dégâts considérables.

A la suite des attaques, les forces armées syriennes ont publié une déclaration affirmant que l'agression était "une tentative désespérée de rehausser le moral des terroristes du groupe de l'Etat islamique après les victoires écrasantes remportées par l'armée arabe syrienne contre le terrorisme sur plusieurs fronts".