Huée par le public, Angot quitte le plateau d'ONPC en rage pour se réfugier dans sa loge (Russia Today)

L'enregistrement de l'émission On n'est pas couché animée par Laurent Ruquier sur France 2 ne s'est pas déroulé comme prévu. D'après L'Express , La chroniqueuse Christine Angot, qui a remplacé Vanessa Burggraf en début de saison, a déserté le plateau avec fracas après avoir été huée par le public.

«Je vous interdis de dire ce que vous dites ! Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire "je"», a alors asséné Christine Angot, elle-même victime d'inceste lorsqu'elle était enfant, avant d'être huée par le public.

C'est alors que les choses ont dégénéré. La chroniqueuse a jeté ses feuilles et son verre d'eau, tout en quittant le plateau avec rage. Réfugiée dans sa loge, elle y serait restée plus de 20 minutes à hurler et pleurer avant d'accepter de revenir reprendre le tournage.