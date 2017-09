Irma : début de polémique sur la réponse du gouvernement français (Reuters)

L'opposition a attaqué dimanche le gouvernement sur sa manière de gérer l'ouragan Irma dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dénonçant notamment un manque de préparation des autorités.

"Il y a une défaillance de l'Etat à Saint-Martin et Saint Barthélemy, car le phénomène était attendu. Il y aujourd'hui, on le constate, un défaut d'anticipation", a ainsi déclaré le député Les Républicains Eric Ciotti, pour qui "l'Etat n'assume pas son rôle". "Il faut un retour d'expérience et je pense qu'une commission d'enquête parlementaire doit être mise sur pied pour établir si l'anticipation a été bien menée, après que le temps du secours soit passé", a ajouté le député des Alpes-Maritimes lors du Grand Jury LCI-Le Figaro-RTL...

