Israël soutient un Etat kurde indépendant (Reuters)

JERUSALEM (Reuters) - Israël soutient la création d'un État kurde, a déclaré mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que les Kurdes d'Irak se préparent à un référendum sur l'indépendance auquel le gouvernement de Bagdad s'oppose.

Israël entretient des relations discrètes avec les Kurdes depuis les années 1960, dans le domaine militaire, du renseignement et des affaires, et considère le groupe ethnique minoritaire - dont la population autochtone est divisée entre l'Irak, la Turquie, la Syrie et l'Iran - comme un tampon contre des adversaires arabes communs.

Mardi, le leader kurde irakien Massoud Barzani a déclaré qu'il poursuivrait le référendum du 25 septembre malgré un vote du Parlement irakien le rejetant.

(Israël) soutient les efforts légitimes du peuple kurde pour parvenir à son propre État ", a déclaré M. Netanyahu dans des remarques adressées aux correspondants étrangers par son département...



