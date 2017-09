Kémi Séba : « Macky Sall est en train de trahir l'histoire et sa mission...» (Pressafrik.com)

Il ne faut pas compter sur Kémi Séba pour exprimer des regrets après avoir brûlé un billet de 5.000 F CFA sur la place publique. « Je suis quelqu'un qui voit sa terre mère se faire piller, dépouiller et qui a décidé de ne pas rester inactif par rapport à cela », campe l'activiste politique panafricaniste.



Revenant sur les faits qui lui ont valu une arrestation avant de faire face au juge, Kémi Séba indique que « ce billet est le symbole d'un viol économique qui ne dit pas son nom, d'un processus de spoliation structurel instauré depuis les années 1940, à l'époque de la colonisation… ».



Son combat contre le franc CFA est « un symbole qui, à la fois, permet de s'attaquer à la mal gouvernance de nos élites et à la spoliation des forces exogènes qui commencent par le Quai d'Orsay, les autorités françaises ».



L'activiste ne rate pas le président Ivoirien. « Il y a quelques jours, peu de temps après ma libération et l'ampleur qu'a pris cette problématique de contestation du F CFA, Alassane Ouattara est venu voir en tant que ministre, serviteur, Emmanuel Macron et lui dire que contrairement à ce que disent un certain nombre de jeunes Africains, nous pensons que le F CFA est une très bonne monnaie et nous devrions l'étendre à toute la CEDEAO… Ce degré de cécité qui existe au sein de certaines élites africaines commencent sérieusement à poser problème », assène-t-il.



« Macky Sall défend le F CFA et quel que soit le respect qu'on peut avoir pour les institutions africaines, la liberté de pensée nous engage, nous pousse à dire parce que nous sommes des hommes et femmes dotés de raison que Macky Sall est en train de trahir l'histoire et sa mission… ».



« On ne peut pas parler d'autodétermination et être déterminé économiquement, parlant par autrui », tranche-t-il.



Reçu par Khalifa Sall à la prison de Rebeuss, il soutient que ce dernier l'a « pris dans ses bras » et lui a dit « qu'il (le) soutenait ».



Kémi Séba était l'invité du Grand Jury sur la Rfm.