L'Allemand Heckler et Koch arrête de vendre des armes à feu à l'Arabie Saoudite et à Israël, les considérant comme des pays corrompus (American Herald Tribune)

L'Allemand Heckler et Koch arrête de vendre des armes à feu à l'Arabie Saoudite et à Israël, les considérant comme des pays corrompus

La société allemande de ventes d'armes a annoncé sa nouvelle politique dans son dernier rapport annuel, déclarant qu'elle ne vendra des armes qu'aux "pays verts" et à ceux qui répondent à l'indice de perception de la corruption de Transparency International ainsi qu' à l'indice de la démocratie de l'Economist Intelligence Unit.

La liste des interdictions comprend également l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie ou tout autre pays africain. Israël et l'Arabie saoudite ont tous deux violé l'intégrité territoriale de différents pays et massacré des civils innocents. Jurgen Grasslin, un ancien combattant de la campagne contre le commerce des armes, a déclaré à Sputnik que " Heckler & Koch exporte des armes depuis 1955 dans presque toutes les zones de crise ou de guerre du monde entier. Près de 2 millions de personnes sont tuées et plus de 5 millions blessées par les armes H&K dans le monde, et une personne est tuée par balle Heckler & Koch toutes les 13 minutes." Interrogé par Sputnik sur les raisons possibles de la décision surprise de l'entreprise, il a déclaré que l'entreprise a été soumise à une forte pression du mouvement pacifiste en Allemagne et que son image était "si mauvaise" qu'elle a finalement décidé de cesser de vendre des armes aux pays en difficulté.