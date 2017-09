Salem Ould Salek : "L'indépendance du Sahara occidental est bloquée par la France" (TSA Algérie)

La France est un obstacle à la paix au Sahara occidental, a affirmé, mardi 26 septembre à New York, le ministre sahraoui Mohamed Salem Ould Salek. "L'indépendance du Sahara occidental est bloquée par la France qui dispose du droit de veto au Conseil de sécurité", a déclaré Ould Salek en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, selon des propos rapportés par l'agence officielle.



« La France est aujourd'hui un obstacle à la résolution de la question sahraouie en dépit de ses déclarations officielles sur ses efforts à rétablir la paix au Mali, en Libye et dans la région », a poursuivi le ministre sahraoui. Ould Salek juge "très surprenante" la position de la France sur cette question de décolonisation, alors qu'elle ne cesse de "se déclarer (partisane) des droits de l'Homme et des peuples".



"L'Afrique a fait son devoir depuis longtemps mais malgré les appels des chefs d'États africains (à l'indépendance du Sahara occidental) il y a une volonté manifeste de la France de bloquer le référendum et de refuser tout rôle à l'Union africaine dans le règlement de cette question", a-t-il insisté.



Selon le ministre sahraoui, la France mène actuellement un énorme travail pour pousser l'Union européenne à "contourner la mise en œuvre de la Cour de Justice européenne qui interdit aux pays de l'UE de participer à la spoliation et au pillage des ressources sahraouies".