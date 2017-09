L’Iran, la Grande-Bretagne, le pétrole et la CIA : 1953, Operation Ajax (Entelekheia)

« Le manque d’objectivité quant aux pays étrangers est tristement célèbre. D’un jour à l’autre, une autre nation est dépeinte comme totalement dépravée et diabolique, alors que notre pays se lève au nom de tout ce qui est bon et noble. Chacune des actions de l’ennemi est jugée sur un seul critère – chacune de nos actions sur un autre. Même les bonnes actions de l’adversaire sont considérées comme un signe de perfidie diabolique dont l’objectif est de nous tromper et le monde avec, alors que nos mauvaises actions sont nécessaires et justifiées par la noblesse des buts qu’elles servent. » – Erich Fromm Par Corinne Autey-Roussel | 5 AVRIL 2017

Au cours des décennies suivant le renversement de Mohammad Mossadegh, le Premier ministre démocratiquement élu d’Iran, l’implication de la CIA dans le coup d’Etat a fait l’objet de controverses auxquelles les gouvernements successifs d’Amérique ont répondu par un silence buté et l’Agence, selon qui l’Amérique n’avait été qu’une « simple observatrice », par des affirmations répétées selon lesquelles ses dossiers sur le sujet avaient « tous été détruits ». En même temps, dans un de ces paradoxes dont elle est coutumière, la CIA, qui s’aimait beaucoup, ne pouvait pas s’empêcher de plastronner et de laisser filtrer ici et là des informations à sa gloire. A telle enseigne que, dès le 15 août 1953 – le jour même du coup d’État – l’un de ses principaux artisans, le général Herbert N. Schwarzkopf, sur la sellette, se retrouvait dans la fâcheuse obligation de nier son intervention et d’inventer un faux alibi pour expliquer sa présence à Téhéran. L’année suivante, en 1954, la CIA admettait benoîtement ses manoeuvres en Iran dans un article du Saturday Evening Post. Puis, plus rien pendant 25 ans. Qui étaient les commanditaires du coup d’État ? La preuve suivante des manigances américaines émanera d’une source imprévue : en 1979, le propre petit-fils de Theodore Roosevelt, Kermit Roosevelt, grand mufti du Département du Moyen-Orient (Middle East Department) de la CIA, raconte par le menu sa mission de déstabilisation en Iran dans un livre, Countercoup: the struggle for the control of Iran. La CIA, prise entre sa tendance à l’ostentation et son obligation de secret, lui demande d’en réviser certains passages (au nombre de 150) et de gommer des noms, en somme de le défigurer jusqu’à en faire une « oeuvre de fiction » pendant que les Anglais de la British Petroleum, au bord de l’apoplexie, tentent désespérément d’en faire interdire la publication. BP arrivera à faire retirer la première édition du marché – même si 400 exemplaires en sont déjà vendus, dont un à la bibliothèque de UCLA. En manière de pied de nez, la CIA, qui avait caché la participation des services secrets britanniques dans la première édition du livre (passée au pilon) sur leur demande expresse « pour raisons de sécurité nationale », la révélera dans la seconde mouture (en 1980). Kermit Roosevelt assène même, dès la page 3, que l’idée du coup d’État venait directement du MI6, le service de renseignements britannique. En 1986, d’autres informations se font jour. Dans son autobiographie de 1986 intitulée Adventures in the Middle East: Excursions and Incursions, un agent de la CIA spécialiste de la Perse, Donald N. Wilber, donne quelques indications éparses sur le putsch d’Iran. L’histoire révélera qu’il en est l’un des principaux planificateurs. Les journalistes et les historiens, quant à eux, demandent à la CIA à quoi rime la classification des dossiers de l’opération Ajax quand leurs cerveaux, dont son maître d’oeuvre Kermit Roosevelt, relatent tranquillement leurs exploits avec la bénédiction de l’Agence ? Leurs demandes n’aboutissent partiellement qu’en 2000 ; la CIA, décidément d’humeur badine, accepte de déclasser… une phrase, « Le QG a passé une journée de dépression et de désespoir ». Un ex-agent non nommé transmet toutefois un livre classifié entier au New York Times, ‘Overthrow of Premier Mossadeq of Iran, November 1952-August 1953’, par le sus-cité Donald N. Wilber. Après en avoir effacé les noms des relais iraniens de la CIA, le magazine l’assortira d’un épais dossier explicatif et publiera le tout en ligne. Mais la confirmation officielle des rôles conjoints de la CIA et des services secrets du Royaume-Uni dans l’affaire du coup d’État contre Mossadegh n’intervient qu’en août 2013. A ce jour, il reste à l’agence américaine des documents qu’elle refuse de rendre publics, peut-être en raison des tensions persistantes entre les USA et l’Iran.

En toile de fond : Moyen-Orient, colonialisme, pétrole et corruption A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, Mozaffaredin Shah règne sur l’Iran. « La colère publique se nourrissait de la propension du Shah à brader des concessions à des Européens contre des paiements généreux à lui-même et à ses officiels. » Effectivement, en 1901, l’entrepreneur britannique William Knox D’Arcy obtient une concession d’1 million 243 mille kilomètres carrés de territoire iranien pour y prospecter du pétrole. Quatre ans et 225 000 livres sterling d’investissements infructueux plus tard, il jette l’éponge et cède les droits de sa concession à la firme britannique Burmah Oil, qui finit par y trouver, le 26 mai 1908, ce qui s’avérera le plus grand champ de pétrole au monde (à l’époque). Les termes du contrat entre D’Arcy et Mozaffaredin Shah, signé à grand renfort de pots-de-vin à des officiels véreux, sont particulièrement profitables : le détenteur de la concession ne paiera que 16% des profits de ses ventes de pétrole à l’Iran, aucun Iranien n’aura le moindre droit de regard sur ses comptes et personne d’autre n’est autorisé à forer, à raffiner, à extraire ou à vendre le pétrole iranien. La Burmah Oil devient la Anglo-Persian Oil Company, change encore de nom à plusieurs reprises et finit par se décider en 1955 pour British Petroleum (BP). Entre-temps, elle alimente l’État britannique qui, en 1914, a acheté 52,5% de ses parts et s’assure ainsi un approvisionnement régulier à tarif préférentiel. « Des années 1920 aux années 40, le niveau de vie britannique était soutenu par le pétrole de l’Iran. Les voitures anglaises, les camions, les bus marchaient à l’essence bon marché iranienne. Les usines, à travers le Royaume-Uni, tournaient grâce au pétrole venu d’Iran. La Royal Navy, qui projetait l’image du pouvoir britannique partout dans le monde, faisait marcher ses moteurs avec du pétrole iranien. Après la Seconde Guerre mondiale, les vents du nationalisme et de l’anticolonialisme soufflaient dans le monde émergent. En Iran, le nationalisme signifiait une chose : nous devons reprendre notre pétrole. » – Stephen Kinzer. Le 28 avril 1951, l’un des plus fermes opposants à la rapacité britannique, Mohammad Mossadegh, est élu Premier ministre. Le 2 mai, le Parlement iranien nationalise l’Anglo-Persian Oil Company. Les Britanniques, tirés du confort douillet de leurs décennies de pillage et en conséquence peu amènes, lancent une salve de mesures destinées à manifester leur humeur bilieuse et incidemment, à renverser Mossadegh : ils bloquent le port d’Abadan, retirent ingénieurs et techniciens de leur raffinerie, stoppent leurs exportations de denrées de première nécessité vers l’Iran, gèlent les comptes iraniens déposés dans des banques britanniques, tentent de soutirer des résolutions anti-Iran à l’ONU et à la Cour internationale de justice (ICJ) et recrutent l’antenne persane de la BBC pour faire campagne contre Mossadegh et la nationalisation, censément « désastreuse pour l’Iran ».

Rien de tout cela n’a le moindre effet visible sur les Iraniens. En désespoir de cause, le Royaume-Uni se tourne vers Washington et lui demande de l’aider à renverser « le fou Mossadegh ». Pour les Britanniques, qui connaissent bien les petits biais cognitifs de leur grand allié de l’Atlantique, la voie royale consiste à transformer les nationalistes de Mossadegh en communistes, mais ils butent sur un obstacle de taille : même s’il est prêt à prêter main-forte aux Britanniques dans leurs machinations contre la nationalisation de leur compagnie pétrolière, le président des USA Truman s’oppose catégoriquement à un coup d’État contre le gouvernement iranien, parce qu’à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la cause du Kremlin est populaire en Iran, que cela donne des migraines régulières aux Américains et que l’administration Truman (2 avril 1945 – 20 janvier 1953) considère précisément Mossadegh comme un rempart contre le communisme. Quelques jours après l’élection d’Eisenhower (20 janvier 1953), les Britanniques reviennent à la charge. Un agent du MI6, Christopher Montague Woodhouse, rencontre des huiles de la CIA (dont son imperator, Allen Dulles) et du Département d’État, et juge habile d’éveiller, selon ses termes, « les passions à Washington » en remettant sur le tapis la « menace communiste » en Iran. Et de fait, le ton de ses interlocuteurs change : Eisenhower juge Mossadegh trop faible pour résister à un possible coup d’État du Tudeh (le parti communiste iranien) et souhaite l’éliminer sur-le-champ. Dès mars 1953, la CIA esquisse le schéma d’une intervention secrète des USA en Iran. Les Américains croient-ils réellement à une menace communiste en Iran ? Cinq jours avant le coup d’État, un rapport de la CIA aujourd’hui déclassé montre un divorce flagrant de l’administration Eisenhower avec la réalité : même s’il admet la possibilité d’une montée en influence du Tudeh, l’auteur s’en tient à l’analyse de l’administration Truman. D’une part, il doute sérieusement des capacités du parti communiste iranien, trop faible et désorganisé, à perpétrer un coup d’État en Iran ; d’autre part, il fait valoir la solidité du gouvernement Mossadegh, le large soutien populaire dont il jouit et son emprise totale sur l’armée iranienne, « la plus importante de toutes les forces de dissuasion anticommunistes. »

Apparemment contre toute logique, le coup d’État est maintenu. C’est qu’en réalité, le communisme n’a aucun rapport avec l’interventionnisme américain en Iran. « Il faut revenir à, disons, la Seconde Guerre mondiale. C’est le moment où les USA sont devenus une puissance mondiale. (…) Et les planificateurs ont soigneusement mis au point leurs plans – ils sont tout à fait publics – sur la façon dont ils allaient diriger le monde de l’après-guerre. L’idée de base tenait à ce qu’ils appelaient une Grande Zone (Grand Area) qui serait complètement sous contrôle US, et dans laquelle les USA ne toléreraient aucune expression de souveraineté qui interférerait avec les ambitions mondiales américaines. Aucun concurrent ne serait autorisé, bien sûr. Et la zone était assez étendue. Elle incluait l’hémisphère occidentale, l’Est asiatique, l’ex-empire britannique que les USA allaient prendre – y compris, de façon cruciale, les ressources énergétiques du Moyen-Orient, qui sont les plus vastes du monde. Et les planificateurs en chef soulignaient que, si nous pouvons contrôler le pétrole du Moyen-Orient, nous pouvons contrôler le monde. (…) Dans les années 50, les USA étaient le premier producteur et exportateur. Malgré tout, les USA, l’administration Eisenhower avaient la ferme intention de contrôler le Moyen-Orient, le pétrole du Moyen-Orient, pour les raisons que j’ai données plus haut. Les planificateurs en chef reconnaissaient que celui qui contrôle le pétrole du Moyen-Orient peut contrôler le monde. Si vous avez la main sur le robinet, vous pouvez contrôler ce que font les autres, que vous l’utilisiez ou non » – Noam Chomsky. Mossadegh n’est pas un homme de paille des Américains, et les Américains comptent bien s’emparer du pétrole iranien. Ce sont les seules et uniques raison de l’implication de la CIA dans le coup d’État. « Lord knows what we’d do without Iranian oil. » (« Dieu seul sait ce que nous ferions sans le pétrole iranien ») – Dwight D. Eisenhower. Une fois le premier obstacle écarté grâce à l’enthousiasme frétillant de l’administration Eisenhower, la Grande-Bretagne en rencontre un second : le Shah d’Iran, considéré par la CIA comme « pathologiquement effrayé par les intrigues britanniques, de nature une créature indécise, assaillie par des doutes et des craintes informulées », refuse obstinément de se plier à l’agenda du coup d’État. Comme nombre de dictateurs, il est en fait aussi couard que despotique.Malgré tout, en mai 1953, le QG de Téhéran de la CIA commence à disséminer de la « propagande grise. » Des caricatures de Mossadegh sont placardées dans les rues et des articles à sa charge insérés dans la presse iranienne. Mais la plus rigoureuse des préparations ne dispense pas la CIA de l’obligation d’enrôler le Shah, dont les décrets royaux seront seuls à mêmes de légitimer le départ de Mossadegh et l’intronisation de son remplaçant. C’est ainsi que démarre un véritable festival de cajoleries et de pressions : dans les jours qui suivent la signature de l’ordre du coup d’État par Eisenhower (le 11 juillet 1953), la CIA et le MI6 dépêchent une délégation sur la Côte d’Azur pour enrôler la princesse Ashraf, soeur du Shah, et la persuader de convaincre son frère. Son retour en Iran éveille la colère des pro-Mossadegh autant que de son frère, qui refuse d’abord de la recevoir. Il faudra l’intervention d’un agent britannique pour qu’il accepte de la rencontrer ; la princesse explique alors au Shah que le général Schwarzkopf, un de ses amis personnels, fera partie de l’aventure. Un autre agent du MI6, Asadollah Rashidian, expose un plan au Shah pour le rassurer sur le feu vert donné par Downing Street : il choisira un mot-code qui sera retransmis sur l’antenne persane de la BBC, à un moment prédéterminé. De cette façon, le Shah saura qu’il est protégé par le pouvoir britannique. Le jour dit, le mot-code est transmis par la BBC, mais le Shah, impavide, « demande plus de temps pour réfléchir à la situation ». La CIA continue malgré tout ses préparatifs : propagande dans les médias iraniens, attaques de leaders musulmans sous faux drapeau communiste ou pro-Mossadegh, pots-de-vin à divers officiels, etc. Dans l’oeil du cyclone, Mohammed Réza Shah Pahlavi reste inébranlable. Le 1er août, il refuse de signer les décrets d’éviction de Mossadgeh et de nomination de son successeur, le général Zahedi, que lui tend la CIA ; selon lui, l’armée n’appliquera pas de décrets évidemment illégitimes. Au cours des jours suivants, Kermit Roosevelt et Asadollah Rashidian se relaient auprès du Shah. Ils n’arriveront à lui arracher son consentement – et sa signature – que le 13 août. Le 15 août, le coup d’État est lancé. Et tombe directement à l’eau, à cause d’un officier iranien dont les indiscrétions sont rapportées séance tenante à Mossadegh. S’ensuivront des journées noires pour la CIA. Selon Donald N. Wilber, « l’opération aurait pu marcher malgré cet avertissement prématuré, si la plupart des participants ne s’étaient pas révélés incompétents et incapables de décision aux moments cruciaux. » (Overthrow of Premier Mossadeq of Iran). Le Shah ajoute à la confusion générale en continuant à se faire tirer l’oreille à chaque fois qu’il lui est demandé d’intervenir. Le 16 août, il en arrivera à fuir le pays, plantant là la CIA, le MI6 et leurs simagrées. La CIA est forcée d’admettre le ratage de l’opération TP-Ajax. Celle-ci ne sera menée à terme qu’après, à la surprise générale, par l’action séparée d’éléments incontrôlés de l’armée iranienne dont le général choisi par la CIA, Fazlollah Zahedi, prendra tardivement la tête avec l’aide de Kermit Roosevelt.

Anticommunisme, exotisme et têtes couronnées, une presse complice Comme toujours dans ces cas-là, les médias américains, invités par la CIA et le Département d’État à soutenir les intérêts nationaux, façonnent l’opinion avec entrain. L’histoire leur mâche le travail : depuis les débuts de la colonisation, la vision occidentale, fortement teintée de paternalisme, considère les Orientaux comme de grands enfants incapables de décisions rationnelles. De multiples exemples, en France comme ailleurs (par exemple le conte de Maupassant « Allouma » ou les expositions coloniales), présentent les Orientaux comme systématiquement menteurs, puérils, déloyaux, cruels et énigmatiques. En 1897, le Major-General Sir Frederic Goldsmid, un représentant de l’Empire britannique au Moyen-Orient, en écrivait : « Rien n’est plus frappant, aux yeux des étrangers occidentaux, que la grande importance attachée par les Orientaux à des détails infimes. En revanche, la difficulté de faire comprendre le sérieux et l’urgence de certaines affaires publiques à l’esprit oriental, qui les négligera si elles interfèrent avec son confort personnel, est un trait remarquable du caractère des natifs. » (préface aux Adventures of Hajji Baba of Ispahan, de James Justinian Morier). Loin de mitiger ses vues au cours des décennies suivantes, la nécessité de justifier sa mainmise sur le Moyen-Orient pousse l’Occident à renforcer les stéréotypes colonialistes, de sorte qu’en 1953, Time magazine reprend tels quels les mêmes éléments de langage : Mossadegh est « le chef pleurnichard, sujet à s’évanouir, d’un pays sans défense », « un écervelé qui met Shéhérazade dans le business du pétrole et huile les roues du chaos », une « caricature d’homme d’État (…) qui pleure des larmes acides » et « se livre à des « singeries grotesques », etc. Dans le même organe, un autre article du même tonneau explique que « Mieux que la plupart des hommes d’État modernes, le premier ministre d’Iran Mossadegh connaît la valeur d’une crise de colère infantile ». Les articles insérés dans la presse par le MI6 au Royaume-Uni, guère plus embarrassés de scrupules, décrivent Mossadegh comme un « fanatique incorruptible », « inaccessible au bon sens », n’ayant « qu’une seule idée dans sa gigantesque tête » (The Observer), « timide » sauf quand il est « émotionnellement agité », « nerveusement instable »et « aux allures de martyr » (The Times of London). Le professeur d’histoire Mary Ann Heiss, dans son étude de 2001 sur les perceptions anglo-américaines de Mohammad Mossadegh et la nationalisation du pétrole iranien, rend également compte de descriptions caricaturales de Mossadegh : il vit dans « un monde de rêve », est « émotif », manque de capacités à « se concentrer sur des négociations compliquées et part dans tous les sens », « a tendance à changer d’avis, à oublier, à tout confondre » ; il est « fou », « dément », « malade », « hystérique », « névrosé » ; c’est un « Oriental roublard », ses partisans « des lemmings fous et suicidaires » et sa conception du droit souverain iranien à son pétrole « presque purement mystique ». Un aspect du caractère de Mossadegh, en particulier, fait l’objet de gorges chaudes de la part des médias d’occident : son évidente sensibilité, qu’ils confondent avec de la faiblesse. Pour les Iraniens, au contraire, les larmes dont Mossadegh est capable sont autant de preuves de son humanité et de sa sincérité, mais leur avis n’arrivent ni à Londres, ni à Washington. Toutes ces calomnies martelées avec le plus parfait aplomb – et intégrées dans le raisonnement occidental – poussent les diplomates à écarter de possibles négociations, tout en rejetant la responsabilité du hiatus anglo-iranien sur « les défauts caractérisant le mode persan de conduite des affaires » inhérents à la « mentalité iranienne » et à « l’esprit oriental ». Par leur mise en cause des capacités des Iraniens à gouverner leur pays, les officiels et commentateurs justifient une politique interventionniste en arguant de « sauver les Iraniens de leur propre destruction ». Le schéma se répétera quasiment à l’identique jusqu’à nos jours. Les éléments de langage stéréotypés qui tracent le portrait d’un Mossadegh confus, dictatorial, cyclothymique, déconnecté de la réalité et enfermé dans une bulle fantasmagorique, obscurantiste et même « suicidairement fanatique » resserviront à la virgule près, des années plus tard, à dépeindre l’Ayatollah Khomeini. Dans leur livre de 1988 The US Press and Iran: Foreign Policy and the Journalism of Deference, William Dorman et Mansour Farhang définissent l’interaction du Département d’État et des médias américains comme une relation de vassalité nourrie par un entrelacement d’intérêts et d’amitiés (en particulier anglo-américaines) créé durant la Seconde Guerre mondiale. Des publications aussi respectées que le New York Times, Time ou Newsweek, qui souscrivent sans la moindre réserve aux vues anticommunistes de la Guerre froide, présentent un terreau idéal pour la propagande anti-Mossadegh de la CIA. Pendant toute la durée du règne du Shah, la presse se confinera d’ailleurs à une « narrative » surréaliste qui le présente comme un monarque « vénéré, moderniste et éclairé », de sorte qu’elles ne verra pas plus venir la révolution de Khomeini qu’elles n’en comprendra les motifs. Le Washington Post ira jusqu’à expliquer la révolution par l’ingratitude intrinsèque d’une population iranienne « incapable d’apprécier toutes les choses merveilleuses que le Shah a fait pour elle ». Outre la CIA, le MI6 et les liens de complicité entre médias britanniques et américains, un réseau serré d’obligations s’est tissé entre certains pontes des médias anglo-américains et le Shah, dont ils acceptent largesses et invitations. Au-delà des aspects géopolitiques du Moyen-Orient, le Shah et ses épouses successives (Soraya, Farah Diba), en tant que têtes couronnées, font régulièrement les unes de la presse people. La liste des amis du Shah inclut Arnaud de Borchgrave (Newsweek), Joseph Kraft (Prix Pulitzer, 200 supports médiatiques), la chroniqueuse mondaine Betty Beale (Washington Evening Star, Washington Post, Washington Times), Walter Cronkite (CBS News), etc. Pendant la période du coup d’État, aucune publication occidentale ne mentionne les griefs iraniens contre les Britanniques, par exemple le Conseil d’administration de la compagnie pétrolière qui exclut les Iraniens, ses comptes que pas un Iranien ne peut examiner ou ses profits de 3 milliards entre 1913 et 1951 et les malheureux 624 millions reversés à l’Iran ; tous concentrent leur feu sur la personne de Mossadegh, « une Shéhérazade qui pique des crises de colère ». D’aucuns vont même jusqu’à le comparer à Hitler ou Mussolini, alors même que contrairement au Shah, Mossadegh ne censure pas les médias, n’emprisonne pas les dissidents, n’interdit pas les partis, ne torture pas les prisonniers et n’exécute personne.