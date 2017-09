L'Onu crée une commission d'enquête indépendante sur le Yémen (Reuters)

La résolution, fruit d'un compromis entre Etats occidentaux et arabes, a été adoptée par consensus, sans vote, par les membres du Conseil des droits de l'homme de l'Onu. Elle a été acceptée par la délégation yéménite.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, à qui il incombe de choisir les experts qui formeront cette commission, réclamait depuis des années une enquête internationale indépendante sur le conflit au Yémen.

"Nous pensons que cette requête urgente ne pouvait pas être ignorée plus longtemps", a déclaré l'ambassadrice des Pays-Bas auprès du Conseil des droits de l'homme, Monique T.G. Van Daalen.

"Une enquête internationale crédible est nécessaire afin d'établir de manière exhaustive, transparente, indépendante et impartiale les faits et circonstances entourant ces violations, et ce, dans l'optique de mettre un terme au cycle de l'impunité au Yémen et de contribuer à éviter des violations ultérieures", a ajouté la diplomate, s'exprimant au nom du groupe des Etats occidentaux...

Lire la suite