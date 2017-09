L'ONU demande une enquête internationale sur le conflit au Yémen (AFP)

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Zeid Ra'ad Al Hussein a demandé mardi une enquête internationale indépendante sur le conflit au Yémen, jugeant la Commission nationale "impartiale".



"J'ai appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à prendre des mesures - à instaurer une enquête internationale indépendante sur les allégations de très graves violations des droits de l'Homme et du droit humanitaire international au Yémen", a déclaré le Haut-Commissaire, dans un communiqué.

"Une enquête internationale contribuerait grandement à avertir les parties au conflit que la communauté internationale observe la situation et est déterminée à traduire en justice les auteurs des violations, a-t-il affirmé.



La Commission nationale instaurée pour enquêter sur les violations des droits au Yémen "n'est pas jugée impartiale", indique également le Haut-Commissaire dans un rapport, soulignant en outre que la Commission n'est pas reconnue par "l'ensemble des belligérants" et ne peut donc pas "fournir des rapports complets et impartiaux sur la situation"...



