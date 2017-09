L'ONU fait un premier pas pour mettre fin à l'impunité d'Israël (Electronic Intifada)

L'ONU fait un premier pas pour mettre fin à l'impunité d'Israël

Par Ali Abunimah*

Article originel : UN Takes First Step To End Israel's Impunity
Electronic Intifada, 29.09.17

Electronic Intifada, 29.09.17



Traduction SLT, 30.09.17

Les responsables de l'ONU prennent enfin des mesures pour tenir Israël responsable de violation du droit international, bien qu'ils soient confrontés à une résistance farouche de la part d'Israël et de ses alliés. "Après des décennies de dépossession palestinienne, d'occupation militaire israélienne et d'apartheid, l'ONU a pris sa première mesure concrète et pratique pour pointer la responsabilité des violations israéliennes continues des droits de l'homme palestiniens", a déclaré Omar Barghouti, l'un des fondateurs du mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS). "Les Palestiniens se félicitent vivement de cette mesure." Mercredi, le journal israélien Haaretz a rapporté que le bureau des droits de l'homme de l'ONU a commencé à envoyer des lettres à quelque 150 entreprises dans le monde entier pour les avertir qu'elles pourraient être ajoutées à une base de données sur les entreprises qui font affaire avec des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est. Cette semaine, Nickolay Mladenov, le haut responsable politique de l'ONU à Jérusalem, a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que "les activités illégales de colonisation israéliennes se sont poursuivies à un rythme élevé", en violation flagrante des résolutions de l'ONU. Il existe un consensus juridique croissant selon lequel le droit international exige des gouvernements qu'ils interdisent tout commerce avec les colonies.

"Cela pourrait faire boule de neige" Les responsables israéliens ont admis que de nombreuses entreprises - bien qu'elles n'aient pas fourni de noms - ont déjà répondu à ces lettres en assurant le bureau des droits de l'homme de l'ONU qu'elles ne renouvelleraient pas leurs contrats en Israël et qu'elles n'en chercheraient pas de nouveaux. "Ces compagnies ne peuvent tout simplement pas faire la distinction entre Israël et les colonies et mettent fin à leurs opérations", a déclaré un haut responsable israélien à Haaretz. "Les entreprises étrangères n'investiront pas dans quelque chose responsable de problèmes politiques - ça pourrait faire boule de neige." Le haut responsable israélien a confirmé ce qu'un haut diplomate de l'UE avait rapporté à ses collègues bruxellois. Dans une note de service écrite en juin, alors qu'il était ambassadeur de l'UE à Tel Aviv, Lars Faaborg-Andersen admettait que l'UE ne disposait d'aucun moyen fiable de distinguer les exportations des colonies de peuplement des autres marchandises israéliennes. Les commentaires du responsable israélien font également écho aux conclusions d'un rapport secret de deux groupes de pression israéliens influents qui ont divulgué des informations à Electronic Intifada plus tôt cette année. Le rapport, qui a été approuvé par le gouvernement israélien, concluait que la plupart des "dommages collatéraux" causés à Israël par le mouvement BDS résultaient d'un "boycott silencieux" croissant - de groupes, d'individus et d'entreprises qui prennent des décisions non déclarées de ne pas s'engager avec Israël, soit parce qu'ils soutiennent les droits des Palestiniens, soit simplement pour "éviter des problèmes et des critiques inutiles".

Nom des entreprises Le mois dernier, le Washington Post a nommé quelques-unes des entreprises étatsuniennes averties par l'ONU qu'elles pourraient figurer dans la base de données. Il s'agit notamment de noms connus tels que Caterpillar, TripAdvisor, Priceline.com et Airbnb. Selon Haaretz, une trentaine des 150 sociétés sont étatsuniennes, tandis que d'autres sont originaires d'Allemagne, de Corée du Sud et de Norvège. Le Washington Post a également souligné la vive opposition des États-Unis à cette base de données, dont la création a été mandatée par un vote du Conseil des droits de l'homme de l'ONU l'année dernière. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a qualifié la base de données de "honteuse" et a déclaré que son pays envisageait de se retirer du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Israël a mis en place un groupe de travail gouvernemental pour essayer de contrecarrer la liste, mais selon Haaretz, la plupart des responsables impliqués dans l'effort estiment que la publication de la base de données en décembre est "inévitable". Avec la liste qui approche, les législateurs étatsuniens ont proposé une législation - la loi anti boycottage d'Israël (Israel Anti Boycott Act) - qui pourrait imposer des amendes et des peines de prison sévères aux entreprises et à leur personnel qui participent au boycott d'Israël et de ses colonies, qui est considéré comme encouragé par une organisation internationale.

Le "désespoir" d'Israël L'intensité de la pression étatsunienne - et la longue histoire de "proxénétisme" de la soi-disant communauté internationale envers Israël - signifie qu'on ne peut pas tenir pour acquis que les fonctionnaires de l'ONU ne capituleront pas. Il y a deux ans, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a cédé aux pressions israéliennes et étatsuniennes et a retiré Israël de la liste des violations graves des droits de l'enfant établie par l'ONU (Il en a été de même pour l'Arabie saoudite, NdT). En mars, le successeur de M. Ban Antonio Guterres s'est incliné devant les pressions étatsuniennes et a supprimé un rapport selon lequel Israël pratiquait l'apartheid contre les Palestiniens. L'une des conclusions de ce rapport était que la recherche et les analyses juridiques menées par l'organisme des Nations Unies - comme le Centre des Nations Unies contre l'apartheid - ont constitué des ressources importantes pour les militants de la société civile dans leurs efforts visant à "légitimer le boycott, le désinvestissement et les sanctions, et à contribuer à la formation générale d'un mouvement transnational contre l'apartheid en Afrique du sud". Le rapport préconise une approche similaire pour mettre fin à l'apartheid israélien. Adri Nieuwhof, un ancien combattant de la campagne, a récemment écrit à Electronic Intifada que les registres des entreprises, des athlètes et des artistes complices de l'apartheid sud-africain des Nations Unies ont donné un énorme élan à la campagne de solidarité internationale. "Le fait qu'Israël veuille étouffer dans l'oeuf la base de données prévue est un signe de désespoir", écrit Nieuwhof. "Israël est déjà un État paria dans l'esprit des gens ordinaires du monde entier. Si les crimes d'Israël ne cessent pas, son isolement va s'accroître." "Nous espérons que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU maintiendra sa position ferme et publiera sa liste complète des entreprises opérant illégalement dans ou avec les colonies israéliennes sur des terres palestiniennes volées, et qu'il développera cette liste comme demandé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 2016 ", a déclaré Omar Barghouti, co-fondateur du BDS. "Si elle est correctement mise en œuvre, cette base de données des Nations Unies sur les entreprises complices de certaines violations des droits humains par Israël peut augurer le début de la fin de l'impunité criminelle d'Israël."