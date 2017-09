L'Onu renforce peu à peu sa présence en Libye (Reuters)

L'Organisation des Nations unies va déployer environ 150 gardes militaires en Libye afin de protéger sa mission à Tripoli, dont la présence est rétablie progressivement après son transfert en 2014 à Tunis, ont annoncé des responsables de l'Onu vendredi.

L'Onu, avec l'appui de plusieurs pays occidentaux, s'efforce de réconcilier les groupes rivaux en Libye et de mettre fin au chaos et à l'instabilité dans lesquels le pays a basculé après le renversement et la mort de Mouammar Kadhafi, en 2011...

