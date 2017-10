Jean-Luc Mélenchon, proche du peuple ? Quand il s’agit de passer des heures assis dans un avion, le leader de La France Insoumise préfère se rapprocher des élites… Le député était en voyage à La Réunion vendredi dernier où il a enchaîné les visites durant deux jours et a tenu meeting dans un restaurant, samedi en fin d'après-midi. Et pour le transport, il a préféré se réserver un siège en classe business, quand ses deux collègues députées, Mathilde Panot et Danièle Obono, sont restées en classe économique. Cette dernière a confirmé ce choix ce mardi alors qu’elle était l’invité de Pascal Praud sur CNews (voir la vidéo en tête d'article).

“C’est quand même un voyage d’au moins 10h”, a tenté de justifier, mal à l’aise, l’élue de Paris, avant de demander quel était “l’enjeu politique de cette question”. C’est surtout un enjeu financier qui se cache derrière ces billets d’avion. Nous avons consulté le site d’Air France ce mercredi. Pour un aller-retour Paris-Saint-Denis (3 novembre - 5 novembre), il faut compter plus de 1.300 euros au tarif le plus économique et près de 3.000 euros en classe business. Le confort de Jean-Luc Mélenchon a-t-il été payé par le parti, lui-même financé par l’argent public ? Contactée, La France Insoumise n'a pas répondu à nos sollicitations...



