La France va commencer à utiliser des drones armés (The Local / AFP)

La France va commencer à utiliser des drones armés

Article originel : France to start using armed drones

The Local / AFP



Traduction SLT



La ministre française de la défense Florence Parly en train de regarder un drone. (AFP)

La France a dévoilé mardi son intention de commencer à utiliser des drones armés, rejoignant ainsi un nombre croissant de pays dans le monde entier pour piloter des avions meurtriers sans pilote.

"J'ai décidé d'entamer le processus d'armement de nos drones de renseignement et de surveillance", a déclaré Florence Parly, ministre de la Défense, lors d'un rassemblement de recrues et de députés dans la ville portuaire de Toulon, dans le sud du pays.



La France exploite actuellement une poignée de drones non armés dans le cadre de sa présence pour surveiller les groupes djihadistes dans la région du Sahel africain.