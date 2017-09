La Jordanie ordonne le retrait de l’ASL du désert syrien (Press TV)

Les rapports de force ayant été déséquilibrés en faveur du gouvernement syrien, la cellule d’opération al-Mouk, en Jordanie, a ordonné le retrait des éléments de l’Armée syrienne libre (ASL) du désert de Syrie.

Le quotidien jordanien Al-Ghad a publié, le vendredi 8 septembre, un article, en réaction à la décision de la cellule d’opération al-Mouk de retirer les éléments de la Force d’Ahmed al-Abdo et de Jaych Ossoud al-Charqiyya du désert de Syrie.

Ces deux groupes armés font affiliés à l’Armée syrienne libre (ASL).

« La Jordanie pense, au premier chef, à atteindre ses objectifs et à assurer ses intérêts. À présent, ce qui est en mesure de garantir les intérêts de la Jordanie est un cessez-le-feu entre l’armée syrienne et les opposants armés dans le désert de Syrie ainsi que la mise en place d’une zone de désescalade dans cette région, et cela dans une conjoncture où les rapports de force ont été déséquilibrés au profit du gouvernement d’Assad », a indiqué le quotidien Al-Ghad.