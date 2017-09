La Turquie effectue son premier paiement pour le système de missiles S-400 avec un prêt de 400 millions de dollars de la Banque mondiale (Fort-russ)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier que Ankara a effectué son premier paiement pour l’installation du système de défense antimissile russe S-400, selon le journal turc Hurriyet.

Hier, le Trésor de la Turquie a annoncé que la Banque mondiale avait fait un prêt de 400 millions de dollars au pays dans le cadre du programme de financement de la politique de développement de la résilience, de l’inclusion et de la croissance (RIG-DPF).

La valeur totale du contrat est estimée à 2,5 milliards de dollars.

Pour sa part, Vladimir Kogan, conseiller principal du président russe Vladimir Poutine sur les affaires impliquant la coopération militaire et technique, a déclaré que la Russie et la Turquie avaient signé un accord pour l’exportation du système de missiles russe S-400 en Turquie.

« Le S-400 est l’un des systèmes de missiles les plus avancés et les plus complexes avec une large gamme de moyens techniques. Je peux garantir que toutes les décisions relatives au contrat ont été faites en pleine conformité avec nos intérêts stratégiques. De ce fait, nous comprenons la réaction d’un certain nombre de pays occidentaux qui tentent de faire pression sur la Turquie « .

Le système S-400 Triumf est un système de missiles anti-aérien sol-air capable de porter des missiles hypersoniques. Développé dans les années 1990, il est opérationnel depuis 2007. Il est souvent considéré comme «l’un des meilleurs systèmes de défense aérienne actuellement disponibles».