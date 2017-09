Le franc CFA est-il une survivance désuète de la Françafrique ? (Russia Today)

* Nous critiquons le choix du titre de RT qui laisserait entendre comme la propagande diffusée par les services de renseignement français et les réseaux françafricains repris par les médias mainstream que la Françafrique a disparu alors qu'il n'en est rien au regard des interventions militaires, politiques et économiques françaises en Afrique francophone et de la dépendance française au regard de son pré-carré. SLT

Il est vilipendé parce qu’il maintiendrait les pays qui l’utilisent dans une relation de dépendance vis-à-vis de la France. Pourtant, le franc CFA résiste depuis plus de 70 ans aux appels à son remplacement. RT France a tenté de savoir pourquoi.

Après son coup d’éclat le 29 août à Dakar, le polémiste français Kémi Séba, a remis le débat sur le franc CFA au cœur de l’actualité. Ce jour-là, lors d’une manifestation pour «exposer les méfaits de la Françafrique» dans la capitale sénégalaise, il avait publiquement brûlé un billet de 5 000 francs CFA (7,62 euros) pour dénoncer cette monnaie qu’il qualifie de «scandale économico-politique d’ordre colonial». Le jour même, un commentateur réputé, l’économiste togolais Kako Nubukpo, ancien dirigeant de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et depuis peu directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie publiait, dans Le Monde, une tribune intitulée «Le franc CFA asphyxie les économies africaines».

Une monnaie d'origine coloniale

Quelle que soit la réalité économique que représente aujourd’hui le franc CFA, ses origines sont incontestablement coloniales. En effet, à sa création le 25 décembre 1945, sur décret du général de Gaulle, l’acronyme CFA signifiait «colonies françaises d’Afrique».



Aujourd’hui le franc CFA est le nom de deux monnaies africaines distinctes, mais de valeurs égales et fixes par rapport à l’euro (1 € = 655,957 francs CFA). Elles ont cours au sein des deux unions monétaires de la Zone franc d’Afrique et sont utilisées chaque jour par plus de 110 millions de personnes. Dans les huit pays de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA), CFA signifie désormais «Communauté financière d’Afrique», tandis que dans les six pays de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), il signifie «coopération financière en Afrique centrale».



Et, quand les hommes politiques ou les commentateurs parlent du franc CFA, ils évoquent en réalité, le plus souvent, cette Zone franc d’Afrique ou Zone franc CFA, un système monétaire complexe qui réunit 14 pays d’Afrique subsaharienne et la France et qui repose sur un cadre institutionnel et un régime de change fixe.

50% des réserves de change sur des comptes à la Banque de France

Dans la pratique, la banque centrale de l’UEMOA à Dakar (Sénégal) et celle de la CEMAC à Yaoundé (Cameroun) émettent, sous la garantie de la Banque de France, des francs CFA à parité fixe avec l’euro. En contrepartie elles laissent 50% de leurs réserves de change sur des comptes d’opération rémunérés à la Banque de France qui assure la convertibilité illimitée des francs CFA en euros et inversement. En 2014, la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC) qui œuvre pour la CEMAC, et la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui le fait pour l'UEMOA disposaient de dépôts, respectivement, de 3 706 et de 5 605 milliards de francs CFA (environ 14,3 milliards d’euros ensemble) auprès du Trésor public.



Aucune décision de la CEMAC, de l'UEMOA et de leurs banques centrales ne peut être prise sans l’accord de la Banque de France qui rédige et publie le rapport annuel de la Zone franc et assure le secrétariat des réunions semestrielles de ses ministres des finances. Enfin, c’est toujours à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, qu’on imprime les francs CFA. Un déménagement est bien prévu... mais pour Vic-le-Comte, à 30 kilomètres plus au sud dans le même département.

Il y a quelque chose qui cloche avec le franc CFA.



Le Franc CFA est depuis longtemps sur la sellette et ses mises en cause sont récurrentes, aussi bien en Afrique qu’en France et au-delà, parfois à un haut niveau. En septembre 2016, par exemple, Carlos Lopes, secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique, il est vrai alors sur le départ, déclarait à l’AFP : «Il y a quelque chose qui cloche avec le franc CFA.» Dénonçant un mécanisme qu’il jugeait «inadapté» l’économiste bissau-guinéen ajoutait : «Aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis trente ans.» En 2015, lors de la célébration des 55 ans de l'indépendance du Tchad, le président Idriss Déby, dont le pays est membre de la Zone franc, avait eu, lui, cette sortie : «Cette monnaie, elle est africaine. Il faut maintenant que réellement, dans les faits, cette monnaie soit la nôtre.»



Ce que l’on reproche le plus souvent au franc CFA, c’est d'abord sa parité fixe avec l’euro, qui plomberait l’économie des Etats africains avec une monnaie trop forte pénalisant leurs exportations. Serge Michaïlof, spécialiste français des questions de développement, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et ancien directeur opérationnel à la Banque mondiale, a par exemple affirmé sur Radio France internationale (RFI), en avril 2017, que le franc CFA était surévalué de 25% à 35%.

Mais ce point de vue, contesté par la Banque de France, repose sur un argument de pertinence variable en fonction des économies très disparates réunies dans la Zone franc d'Afrique. On y trouve par exemple le Gabon, producteur de pétrole et 4e PIB par habitant du continent africain avec près de 20 000 dollars, mais aussi la Guinée Bissau qui, elle, exporte surtout des noix de cajou et où le PIB par habitant n'est que de 1 400 dollars. C’est un rapport d’environ 1 à 15, alors qu’il n’est que de 1 à 4 dans la Zone euro.

D'ailleurs, les critères de stabilité de la Zone franc CFA, réévalués en 2015, rappellent ceux de Maastricht (applicables il est vrai à l'Union et pas seulement à la Zone euro) : une inflation limitée à 3% par an, une dette publique ne dépassant pas 70% du PIB et un déficit budgétaire global inférieur ou égal à 3% du PIB. Il est donc assez naturel qu'il y ait une convergence fortuite et sans doute largement ignorée entre le discours des souverainistes européens, orphelins de la souveraineté monétaire et celui de ceux qui demandent l’abrogation du franc CFA.



Mais Kako Nubukpo, auteur de la récente tribune publiée dans Le Monde (voir plus haut) expliquait aussi, dans l'ouvrage collectif paru à Paris, en 2016, dont il est co-auteur Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc CFA ?, que cette monnaie avait un autre effet souvent associé à la Françafrique et à l'enrichissement des élites africaines : «Puisqu’il n'y a pas de limites à la convertibilité, les élites locales ont tout loisir de placer leur argent sur un compte étranger ou d'acheter un appartement parisien. C'est le point central.»

Il existe une logique de pré carré. Le franc CFA permet également à Paris d’exercer une forme de soft control sur la manière dont ces pays se développent.

Enfin, dans un article paru en octobre 2016, le quotidien béninois Le Matinal, soutenait que le franc CFA avantageait les grands groupes français qui pouvaient grâce à lui opérer dans la zone sans risques de change et rapatrier sans limites leurs bénéfices. Il ajoutait : «Il existe une logique de pré carré. Le franc CFA permet également à Paris d’exercer une forme de soft control sur la manière dont ces pays se développent dans un contexte de concurrence exacerbée avec notamment l’arrivée de la Chine sur le continent.»