Le généreux cadeau à 300 millions d’Emmanuel Macron aux banquiers et assureurs les plus riches (Marianne.net)

este de solidarité pour ces anciens collègues ? Macron a fait inclure dans le budget 2018 une mesure fiscale très bienveillante pour les banques et les assurances travaillant à Londres mais qui s’appliquera finalement aussi à celles installées en France. Au total, 300 millions d’euros de baisses d’impôts supplémentaires pour les plus fortunés.

"Président des riches, le retour ?" Les preuves d’amour de Macron pour certaines catégories de salaire tendent en tout cas à se multiplier. Dans son édition de ce mercredi 20 septembre, le Canard enchaîné dévoile une mesure passée inaperçue, prévue pour figurer dans le budget 2018. Elle est décrite par le volatile comme une "douceur pour les banques et les assurances". Explication : ces entreprises ne paient pas la TVA, mais une taxe sur les salaires. Or, le gouvernement aurait décidé de supprimer cette taxe... sur la dernière tranche de salaire, soit celle des banquiers et assureurs aux revenus les plus généreux. Coût fiscal pour l’Etat (et les contribuables) : 300 millions d’euros...



