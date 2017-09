Le gouvernement saoudien aurait financé une "répétition" du 11 septembre 2001 (New York Post)

Le gouvernement saoudien aurait financé une "répétition" du 11 septembre 2001.

Par Paul Sperry*

Article originel : Saudi government allegedly funded a ‘dry run’ for 9/11

The New York Post, 9.09.17 Traduction SLT

De nouveaux éléments de preuve présentés dans le cadre d'une poursuite importante intentée contre le gouvernement saoudien dans le cadre des attentats du 11 septembre 2001 révèlent que son ambassade à Washington a peut-être financé une "répétition" des détournements effectués par deux employés saoudiens, ce qui a renforcé les allégations que des employés et des agents du royaume aient aidé les pirates de l'air et les comploteurs du 11 septembre. Deux ans avant les attentats, l'ambassade saoudienne avait payé deux ressortissants saoudiens, qui vivaient sous couverture aux États-Unis en tant qu'étudiants, pour qu'ils puissent voler de Phoenix à Washington "pour une répétition des attentats du 11 septembre 2001", affirme la plainte déposée au nom des familles de quelque 1 400 victimes tuées dans les attentats terroristes il y a 16 ans. Le dossier de la cour fournit de nouveaux détails qui décrivent "un modèle de soutien financier et opérationnel" de la part de sources officielles saoudiennes envers la conspiration du 11 septembre 2001, ont déclaré les avocats des plaignants. En fait, le gouvernement saoudien pourrait avoir été impliqué dans le soutien des attaques dès les premières étapes - y compris les tests de sécurité dans le cockpit. "Nous avons longtemps affirmé qu'il existait des relations étroites et de longue date entre Al-Qaïda et les composantes religieuses du gouvernement saoudien", a déclaré Sean Carter, avocat principal des plaignants du 11 septembre 2001. "C'est une preuve supplémentaire." Les avocats représentant l'Arabie saoudite ont déposé le mois dernier une requête en irrecevabilité de la poursuite, néanmoins cette dernière pourrait finalement évoluer vers un procès maintenant que le Congrès a levé les obstacles à l'immunité diplomatique. Un juge fédéral de Manhattan a demandé aux plaignants du 11 septembre 2001, représentés par le cabinet d'avocats principal Cozen O'Connor, de répondre à la requête d'ici novembre. Citant des documents du FBI, la plainte allègue que les étudiants saoudiens - Mohammed al-Qudhaeein et Hamdan al-Shalawi - étaient en fait membres du "réseau d'agents du Royaume aux Etats-Unis" et ont participé à la conspiration terroriste. Ils s'étaient entraînés dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan en même temps que certains des pirates de l'air. Et alors qu'ils vivaient en Arizona, ils avaient des contacts réguliers avec un pilote saoudien et un dirigeant d'Al-Qaïda saoudien, maintenant incarcéré à Gitmo. Au moins l'un d'entre eux a tenté de rentrer aux États-Unis un mois avant les attentats en tant que pirate de l'air, mais il s'est vu refuser l'admission parce qu'il figurait sur une liste de surveillance terroriste.

Qudhaeein et Shalawi travaillaient pour le gouvernement saoudien et recevaient tous deux de l'argent du gouvernement saoudien, Qudhaeein travaillant au ministère des Affaires islamiques. Shalawi était également "un employé de longue date du gouvernement saoudien", qui, selon les documents,"était en contact fréquent" avec des fonctionnaires saoudiens alors qu'ils se trouvaient aux États-Unis. Au cours d'un vol vers Washington en novembre 1999 effectué par America West, Qudhaeein et Shalawi auraient tenté à plusieurs reprises d'accéder au poste de pilotage de l'avion pour tenter de tester la sécurité du poste de pilotage avant les détournements.

"Après avoir embarqué à bord de l'avion à Phoenix, ils ont commencé à poser aux agents de bord des questions techniques sur le vol que les agents de bord ont trouvé suspect", d'après un résumé des dossiers du FBI.

"Lorsque l'avion était en vol, Al-Qudhaïeein a demandé où se trouvait la salle de bains; l'un des agents de bord l'a dirigé vers l'arrière de l'avion ", ajoute-t-il. Les pilotes ont été tellement effrayés par les passagers saoudiens et leur comportement agressif qu'ils ont fait un atterrissage d'urgence en Ohio. Sur le terrain, la police les a menottés et les a arrêtés. Bien que le FBI les ait interrogés plus tard, il a décidé de ne pas poursuivre. Mais après que le FBI ait découvert qu'un suspect dans une enquête antiterroriste à Phoenix conduisait la voiture de Shalawi, le bureau a ouvert une affaire de contre-terrorisme envers Shalawi. Puis, en novembre 2000, le FBI a reçu des informations selon lesquelles Shalawi s'était entraîné dans des camps terroristes en Afghanistan et avait reçu une formation sur les explosifs pour attaquer des cibles étatsuniennes. Le bureau soupçonnait également Qudhaeein d'être un agent de renseignement saoudien, sur la base de ses contacts fréquents avec les autorités saoudiennes. De plus, les chercheurs ont appris que les deux Saoudiens se sont rendus à Washington pour assister à un colloque organisé par l'ambassade saoudienne en collaboration avec l'Institute for Islamic and Arabic Sciences in America, qui était présidé par l'ambassadeur saoudien. Avant d'être fermé pour cause de liens terroristes, l'IIASA a employé le clerc d'Al-Qaïda Anwar al-Awlaki comme conférencier. Awlaki a servi certains des pirates de l'air et les a aidés à obtenir un logement et des pièces d'identité. Le FBI a également confirmé que les billets d'avion de Qudhaeein et Shalawi pour la répétition d'avant le 11 septembre ont été payés par l'ambassade saoudienne.

"La répétition révèle davantage les empreintes du gouvernement saoudien", a déclaré Kristen Breitweiser, l'une des plaignantes de New York, dont le mari a péri dans le World Trade Center. "Ces gars étaient des employés du gouvernement saoudien depuis des années et ils étaient payés par le gouvernement saoudien ", a-t-elle ajouté. "En fait, l'ambassade saoudienne a payé leurs billets d'avion pour le test." Après l'incident du 19 novembre 1999, survenu moins de deux mois avant l'entrée des premiers pirates de l'air aux États-Unis, les deux hommes saoudiens ont occupé des postes d'employés du gouvernement saoudien à l'Université islamique saoudienne Imam Muhammad Ibn, université mère de l'IIASA. Carter a déclaré dans une interview que les allégations selon lesquelles l'ambassade saoudienne aurait parrainé un essai préalable au 11 septembre - ainsi que des accusations concernant d'autres Saoudiens impliqués dans le complot du 11 septembre, de la Californie à la Floride - sont fondées sur "près de 5 000 pages de preuves présentées renvoyant à des notes dans la plainte". Il s'agit notamment de "chaque rapport du FBI que nous avons pu obtenir", bien que des centaines de milliers de pages des documents gouvernementaux relatifs au financement du terrorisme saoudien demeurent secrets.

Les tentatives visant à joindre les avocats représentant le gouvernement saoudien par téléphone et par courrier électronique ont échoué. Toutefois, dans la requête présentée le mois dernier pour rejeter la poursuite, ils ont fait valoir que les demandeurs ne peuvent prouver que le royaume ou ses employés appuyaient directement les pirates de l'air.

Paul Sperry est un ancien membre de la Hoover Institution media et auteur de “Infiltration: How Muslim Spies and Subversives Have Penetrated Washington.”