Le président de la Bolivie, Evo Morales, rejette les sanctions de Trump à l'encontre du Venezuela (TeleSUR)

Le chef de l'État bolivarien a rejeté les actions de Trump, affirmant que cette décision violait la Charte de l'OEA.

Le président bolivien Evo Morales a dénoncé les politiques interventionnistes du président étatsunien Donald Trump contre le Venezuela, dénonçant les messages contradictoires de l'administration US.

"Il y a quelques jours, Trump a soutenu le dialogue au Venezuela. Maintenant, il agit comme le patron et annonce un mur politique qui interdit l'entrée des Vénézuéliens aux États-Unis", a tweeté Morales.

Il a également exprimé son soutien au gouvernement bolivarien, affirmant que le Venezuela " a une politique d'internationalisme, de solidarité et de fraternité, et non d'interventionnisme ou de coup d'Etat ".



"En attaquant le Venezuela, Trump attaque l'Amérique latine et viole la Charte de l'OEA avec la complicité de son employé (Luis) Almagro", a déclaré Morales dans un autre tweet. Selon la Charte de l'OEA, les États américains consacrent un ordre de paix et de justice, en promouvant la solidarité et en défendant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des pays.