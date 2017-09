Le Sénat des Etats-Unis votent pour plus de guerre (Politico)

Le Sénat des Etats-Unis votent pour plus de guerre

Le sénateur Rand Paul propose d'abroger les autorisations de guerre

Le Sénat a saboté mercredi une proposition du sénateur Rand Paul visant à abroger les autorisations de guerre qui ont permis les guerres en Afghanistan et en Irak ainsi que l'action militaire dans un certain nombre d'autres pays. Le vote a été de 61 voix (contre 36) pour refuser l'amendement de Paul. La proposition du Réublican du Kentucky aurait abrogé les autorisations de 2001 et de 2002 pour le recours à la force militaire six mois après l'entrée en vigueur du projet de loi, donnant ainsi aux législateurs une période étroite pour adopter un nouveau cadre pour les opérations militaires étatsuniennes à l'étranger. Le premier amendement portait sur le projet de loi de politique de défense H. R. 2810 (115), les Républicains et Démocrates se sont rassembler pour rejeter la proposition de Paul, tandis que la plupart des Démocrates et une poignée de Républicains se joignirent à lui pour appuyer l'abrogation. Dans un discours prononcé mardi, Paul a incendié ses collègues parlementaires pour avoir voté pour autoriser la myriade d'actions militaires menées par les États-Unis depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington.

"Je ne pense pas que quiconque ayant une once d'honnêteté intellectuelle croie que ces autorisations datant d'il y a 16 ans et de 14 ans... autorisent la guerre dans sept pays différents", a déclaré Paul. "Je plaide en faveur d'un vote... sur la question de savoir si nous devrions être en guerre ou non", a déclaré Paul. "Ce devrait être un vote simple. C'est comme arracher des dents." Mais le vote des pouvoirs de guerre n' a pas été facile pour le sénateur. Le vote de mercredi est intervenu après que Paul Paul ait bloqué pendant deux jours les efforts des leaders du Sénat pour accélérer l'examen du projet de loi sur la politique de défense. Paul s'est opposé aux démarches procédurales visant à amorcer le débat plus tôt et a menacé de retarder tous les autres amendements des sénateurs s'il n'était pas autorisé à voter sur sa proposition. Paul était accompagné de sénateurs des deux partis qui appuyaient l'élimination progressive des Autorisations à Utiliser la Force Militaire (AUMF: Authorization for Use of Military Force) de 2001 et 2002 afin de forcer le Congrès à débattre et à adopter une nouvelle autorisation qui couvre la campagne militaire actuelle contre l'Etat islamique (EI) ainsi que d'autres contingences. Le démocrate de Virginie Tim Kaine, qui a fait pression pour obtenir une nouvelle AUMF avec le républicain de l'Arizona Jeff Flake, a déclaré qu'il était "bien trop tard" pour voter. "Il n' y a eu aucun motif particulier ou mécanisme de forçage qui ait poussé le Comité [des relations extérieures] à examiner cette question, à la contourner, à entendre des experts, à débattre, à la modifier et à l'envoyer devant la Chambre ", a déclaré M. Kaine au sujet de sa proposition et de celle de M. Flake. "De tous les pouvoirs dont dispose le Congrès, celui que nous devrions garder jalousement est le pouvoir de déclarer la guerre", a-t-il déclaré.