Les forces soutenues par les Etats-Unis avancent vers un autre champ de pétrole alors que l'EI attaque l'armée syrienne près de Deir Ezzor (South Front)

Les forces soutenues par les Etats-Unis avancent vers un autre champ de pétrole alors que l'EI attaque l'armée syrienne près de Deir Ezzor Article originel : US-backed Forces Push For Another Oil Field While ISIS Attacks Syrian Army Near Deir Ezzor South Front Traduction SLT

Les forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les Etats-Unis, font pression vers pour obtenir un autre champ pétrolifère sur la rive est de l'Euphrate, tandis que les terroristes de l'Etat islamique (EI) attaquent férocement les forces gouvernementales syriennes qui ont traversé le fleuve.

Samedi, les FDS ont commencé à avancer vers les champs pétroliers et gaziers de Jafra sur la rive est de l'Euphrate, selon des sources pro-étatsuniennes.

Jeudi et vendredi, des informations ont fait état de la saisie par les FDS des champs pétroliers et gaziers de Tabiyeh et d'al-Isba au nord-est de Deir Ezzor. Cependant, aucune photo ou vidéo n' a été fournie de la région jusqu' à présent.

Samedi, les FDS ont officiellement confirmé qu'ils avaient saisi la compagnie pétrolière Kuniko et les champs pétroliers et gaziers d'al-Isba. La situation des champs de Tabiyeah n'était pas claire. En tout état de cause, cette avancée a ouvert au FDS une voie pour pousser encore plus loin sur la rive orientale de l'Euphrate.

Pendant ce temps, l'EI a poursuivi ses attaques féroces contre les forces gouvernementales dans le village de Khsham et l'île Saqr à l'est de Deir Ezzor. Les attaques de l'EI ne permettent pas aux troupes gouvernementales de développer un élan sur la rive est du fleuve, riche en pétrole.

Auparavant, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il n'avait observé pratiquement aucun combat entre l'EI et les FDS.