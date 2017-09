Les raisons de la panique de Netanyahu (Consortium News)

Les raisons de la panique de Netanyahu Par Alastair Crooke Article originel : The Reasons for Netanyahu’s Panic Consortium News, 1.09.17 Traduction Karl pour SLT

Il y a une semaine, une très importante délégation israélienne des services secrets s'est rendue à Washington. Ensuite, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est invité lors des vacances d'été du président Poutine pour le rencontrer à Sotchi, où, selon un haut responsable du gouvernement israélien (cité dans le Jerusalem Post), Netanyahu a menacé de bombarder le palais présidentiel de Damas et de perturber et d'annuler le processus de cessez-le-feu d'Astana, si l'Iran continuait à "étendre sa portée en Syrie".

La Pravda russe a écrit,"selon des témoins oculaires de la partie ouverte des pourparlers, le Premier ministre israélien était trop émotif et parfois même proche de la panique. Il a décrit au président russe la situation apocalyptique que le monde pourrait voir, si aucun effort n'est fait pour contenir l'Iran qui, comme le croit Netanyahu, est déterminé à détruire Israël."

Alors, que se passe-t-il ici ? Que la citation de Pravda soit entièrement exacte ou non (bien que la description ait été confirmée par des commentateurs israéliens), ce qui est absolument clair (de sources israéliennes) est qu'à Washington et à Sotchi, les responsables israéliens ont été écoutés, mais n'ont rien obtenu. Israël est seul. En effet, il a été rapporté que Netanyahu cherchait des "garanties" sur le futur rôle iranien en Syrie, plutôt que de "demander la lune" d'une sortie iranienne. Mais comment Washington ou Moscou pourraient-ils donner de telles garanties à Israël de manière réaliste ?

Plus tard, Israël a compris qu'il avait soutenu le mauvais camp en Syrie - et il a perdu. Il n'est pas vraiment en mesure d'exiger quoi que ce soit. Il n'obtiendra pas de zone tampon étatsunienne au-delà de la ligne d'armistice du Golan, pas plus que la frontière irakienne et syrienne ne sera fermée ou, d'une certaine manière," supervisée " au nom d'Israël.



Bien sûr, la situation syrienne est importante, mais le seul fait de se concentrer sur ce point équivaudrait à prendre "l'arbre pour la forêt", car la guerre de 2006 menée par Israël pour détruire le Hezbollah (mis en cause par les États-Unis, l'Arabie Saoudite - et même quelques Libanais) a été un échec. Symboliquement, pour la première fois au Moyen-Orient, un État-nation occidental technologiquement sophistiqué et richement armé a tout simplement échoué. Ce qui rendait l'échec d'autant plus frappant (et douloureux) était qu'un État occidental n'était pas seulement vaincu militairement, mais qu'il avait aussi perdu la guerre de l'intelligence électronique et humaine - deux sphères dans lesquelles l'Occident pensait que sa primauté était inattaquable.

Les retombées de l'échec

L'échec inattendu d'Israël a été profondément craint en Occident, et dans le Golfe aussi. Un petit mouvement armé (révolutionnaire) s'était opposé à Israël - contre vents et marées - et l'avait emporté: il avait tenu bon. Les autocraties féodales du Golfe perçoivent dans l'accomplissement du Hezbollah le danger latent que représente cette résistance armée pour leur propre pouvoir.

La réaction a été immédiate. Le Hezbollah a été mis en quarantaine - mieux, les puissances étatsuniennes ont réussi à obtenir toutes les sanctions. Et la guerre en Syrie a commencé à être évoquée comme la "stratégie corrective" de l'échec de 2006 (dès 2007) - même si ce n'est qu'avec les événements qui ont suivi 2011 que la "stratégie corrective" a été mise en œuvre, à l'extrême.

Contre le Hezbollah, Israël avait lancé toute sa force militaire (bien qu'Israël dise, à présent, qu'il aurait pu faire plus). Et contre la Syrie, les États-Unis, l'Europe, les États du Golfe (et Israël en arrière-plan) ont mis le paquet : djihadistes, Al-Qaïda, Etat islamique (EI), armes, pots-de-vin, sanctions et la guerre de l'information la plus écrasante jamais observée. Pourtant, la Syrie - avec l'aide incontestable de ses alliés - semble sur le point de l'emporter : elle a tenu bon, malgré des pronostics presque incroyables.

Soyons clairs: si l'année 2006 a marqué un point d'inflexion clé, le fait que la Syrie "tienne toujours debout" représente un tournant historique d'une ampleur beaucoup plus grande. Il faut comprendre que l'outil de l'Arabie Saoudite (et la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et la France, NdT), le Sunnisme radical a été mis en déroute. Et avec cette déroute, les Etats du Golfe, mais surtout l'Arabie Saoudite, sont endommagés. Ce dernier a fait appel à la force du wahabbisme depuis la première fondation du royaume, mais le wahabbisme au Liban, en Syrie et en Irak a été largement défait et discrédité (même pour la plupart des Musulmans sunnites). Il pourrait bien être battu au Yémen aussi. Cette défaite changera le visage de l'Islam sunnite.



Nous voyons déjà le Conseil de coopération du Golfe - fondé en 1981 par six chefs tribaux du Golfe dans le seul but de préserver leur domination tribale héréditaire dans la péninsule - qui s'entre-déchire aujourd'hui, dans ce qui risque d'être une lutte interne amère et prolongée. Le "système arabe", la prolongation des anciennes structures ottomanes par les vainqueurs complaisants de l'après-guerre, la Grande-Bretagne et la France, semble sortir de sa "rémission" de 2013 (favorisé par le coup d'Etat en Egypte) et avoir repris son déclin à long terme.