Les Saoudiens menacent de représailles si l'enquête sur le Yémen réussissait à passer (Financial Tribune)

Les Saoudiens menacent de représailles si l'enquête sur le Yémen réussissait à passer Article originel : Saudis Threaten Fallout If Yemen Probe Passes Financial Tribune, 27.09.17

L'Arabie saoudite a menacé d'autres pays au sujet d'une proposition de résolution au sein du principal organisme des Nations Unies chargée des droits de l'homme, qui enverrait des enquêteurs internationaux et indépendants au Yémen déchiré par la guerre.

Une lettre saoudienne obtenue par l'Associated Press montre que le royaume a averti que l'adoption de la proposition par le Canada et les Pays-Bas au Conseil des droits de l'homme pourrait "affecter négativement" leur commerce et leurs relations diplomatiques avec le royaume du pétrole, a rapporté ABC News.

L'Arabie saoudite et d'autres États arabes sont en train de faire pression sur une résolution rivale qui renforcerait une enquête nationale sous le gouvernement saoudien.

Les approches contradictoires concernant les violations commises au cours de la guerre de deux ans et demi au Yémen sont peut-être la plus grande épreuve de force de la session du Conseil qui se termine vendredi. Deux diplomates occidentaux ont confirmé que leur pays avait reçu la lettre. L'ambassadeur saoudien à Genève a déclaré qu'il n'était pas au courant.

L'Arabie saoudite mène une campagne meurtrière contre le Yémen depuis mars 2015. L'agression de Riyadh, qui a tué plus de 13 000 personnes, a été lancée dans le but de redonner le pouvoir au président Abd-Rabbuh Mansur Hadi, un fugitif qui est un allié inébranlable de Riyad. La campagne cherche également à saper le mouvement Houthi Ansarullah.

Les frappes aériennes saoudiennes soutenues par les États-Unis (la France, Israël et la Grande-Bretagne, NdT) ont frappé des écoles, des hôpitaux et des marchés, tuant des milliers de civils et incitant les groupes de défense des droits humains à accuser la coalition de crimes de guerre. Des militants ont appelé les pays occidentaux, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, à cesser de soutenir militairement la coalition.