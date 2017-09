Liste des victimes des manifestations au Venezuela d'avril à juillet 2017. (Alba Ciudad)

Augusto Puga, assassiné à Ciudad Bolivar Le 24 mai fut assassiné à Ciudad Bolivar le jeune Augusto Sergio Puga Velásquez, âgé de 22 ans, blessé durant une manifestation dans l’enceinte de l’Université de Oriente. Puga était étudiant de cette Université, suivant le troisième semestre du cursus d’Infirmier. Selon l’information préliminaire communiquée par le ministère public, dans la soirée du mercredi 24 mai Puga Velásquez se trouvait dans la maison des étudiants où se tenait une manifestation, quand il a reçu un tir dans la tête. Immédiatement, le jeune de 22 ans a été transporté à l’hôpital Ruiz y Paéz, où il est décédé. Durant cet épisode, un autre étudiant a été blessé. Le lendemain, le ministère public a indiqué qu’on allait inculper les fonctionnaires de la police régionale Annel Jairo Medina Delgadillo, Gabriel Alí Centeno Navas et Cristhiam José Arzolay, pour leur lien présumé avec la mort de Puga. Le 30 mai, le ministère public a annoncé qu’avaient été inculpés les officiers de la police nationale Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán y Derquis Pérez, ainsi que le sergent de la Milice, Cristhiam Arzolay, pour leur participation présumée à la mort du jeune. Le cas est pris en charge par les procureurs 68° national et 2° de l’entité fédérale citée, respectivement Edgard Millán y Yoniray Lugo. Erick Antonio Molina Contreras, assassiné à Barinas Le 23 mai Erick Antonio Molina Contreras, âgé de 35 ans, a été assassiné à l’Urbanisation Los Próceres, paroisse Corazón de Jesús de Barina, où il fut blessé par un projectile lancé par une arme à feu dans la région scapulaire. Selon le ministère public, il était en train de manifester. Après avoir été blessé, il fut transporté à l’Hôpital Dr Luis Razetti, où il mourut plus tard. Le parquet 2 de l’État de Barinas a été chargé de l’enquête. Il travaillait dans un restaurant et laisse trois fils orphelins. Juan Antonio Sánchez Suárez, assassiné à Barinas Le 23 mai 2017 fut assassiné Juan Antonio Sánchez Suárez, âgé de 21 ans. Selon le parquet, Sánchez Suárez se trouvait ce jour-là durant une manifestation dans l’urbanisation José Antonio Paéz, paroisse Rómulo Betancourt de l’État de Barinas, quand il a reçu deux tirs d’arme à feu au niveau de la région pectorale et un autre dans la région intercostale, pour lesquelles il a été transporté à l’hôpital Dr Luis Razetti, où il est décédé. Cette enquête sera assurée par le parquet 2 de l’État de Barinas. Il pratiquait le volley-ball et travaillait dans une boulangerie. Mauro Rodríguez, mort à Barinas suite à des complications de santé Le 23 mai 2017, M. Mauro Rodríguez, âgé de 60 ans, est décédé suite à des complications de santé, qui ne purent être traitées efficacement à cause des « guarimbas » (manifestations urbaines bloquant la circulation, NdT) menées dans l’agglomération. Selon le constat réalisé par le ministère de la Communication et de l’Information, « il présentait un problème de santé qui était suivi en premiers soins dans la ville de Libertad. Ensuite il a été admis aux urgences dans le centre de Sabaneta mais son état nécessitait des soins intensifs dans un autre hôpital. Son transport fut rendu impossible par les ’’guarimbas’’ installées par des membres violents de la droite ». Il occupait le poste d’opérateur pour une unité de transport de pétrole de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA – NdT). Il laisse quatre fils orphelins. Son cas ne figure pas dans la liste du ministère public. Anderson Abreu Pacheco, jeune assassiné dans l’État de Trujillo Le 23 mai dernier fut assassiné à Valera, État de Trujillo le jeune Anderson Abreu Pacheco, qui se trouvait dans une manifestation dans la localité El Milagro, selon le maire de la municipalité Valera de l’État de Trujillo, José Karkom, relayé par El Nacional et Caraota Digital. Il apparaît qu’il n’était pas étudiant. On indique qu’à l’aube de ce mercredi plusieurs actes de violence ont été enregistrés au siège au bureau du maire de la municipalité. Karkom a attribué les actes de violence à des supposés paramilitaires. Caraota Digital a signalé également que « quelques minutes avant, on rapportait de violents affrontements entre manifestants et forces de police qui avaient pris le quartier, une des zones considérées comme les plus dangereuses de Valera ». Freiber Pérez, assassiné dans le hameau La Mula de Barinas Le 22 mai 2017 fut assassiné Freiber Dario Pérez Vielma, âgé de 21 ans. Le communiqué du parquet signale qu’il est mort le mardi, après avoir été blessé la nuit précédente durant une manifestation dans le secteur El Corozo, paroisse Manuel Palacio Fajardo de cette juridiction. Le constat du parquet signale qu’il a été blessé durant une manifestation dans le hameau La Mula, paroisse Dominga Ortiz de Paéz de l’État de Barinas. Il a reçu une blessure à l’épaule, produite par un tir d’arme à feu au niveau du poumon. Immédiatement, il a été transporté à l’hôpital Dr Luis Razetti, où il est décédé. Le parquet 1° de l’État de Barinas a été chargé de l’enquête. Miguel Bravo, assassiné à Socopo (ville de l’État de Barinas /NdT) Le 22 mai a été assassiné Miguel Angel Bravo Ramirez, ouvrier âgé de 25 ans dans la ville de Socopo État de Barina. Selon le Ministère public, il se trouvait pendant la nuit dans une manifestation sur la Place Bolivar de Socopó, paroisse Ticoporó, municipalité Antonio José de Sucre de l’État de Barinas, quand « il se produisit quelque chose d’anormal » qui lui valut d’essuyer deux impacts de balle. Il est mort pendant son transfert à la clinique San José de l’hôpital Dr Luis Razetti. Le procureur César Mendoza de la 10e paroisse civile de l’État de Barinas a été saisi de l’enquête. Afredo Carrizales assassiné à Barinas Le 22 mai a été assassiné Alfredo José Briceño Carrizales âgé de 25 ans lors d’une manifestation à Barinas. En accord avec les premières informations apportées par le Ministère public, Carrizales se trouvait dans le quartier urbain Andés Eloy Blanco, où se déroulait une manifestation. Ensuite, il a été indiquéqu’il se trouvait dans une manifestation devant son domicile dans la rue Cedeño de l’État de Barinas. Là, il reçut un tir sur le flanc intercostal gauche, approximativement vers 19h30. Il a été immédiatement transféré à l’hôpital de Barinas Luis Razetti, admis sans signes de vie. Le Ministère Public a saisi les services du procureur de l’État de Barinas, Obdulia Diaz et Yeancarlos Vinci Rivas afin d’enquêter sur le cas. Il laisse un fils âgé de 3 ans. Elvis Montilla, assassiné à Barinas Le 22 mai, Elvis Adonis Montilla Pérez est mort à l’âge de 20 ans dans la ville de Barinas. Lors de la manifestation, il se trouvait sur l’avenue Los Llanos face au quartier Palma de Oro, paroisse Alto Barinas de l’État homonyme, c’est alors qu’il fut touché par un tir d’arme à feu à la poitrine d’après le Ministère public. Il étudiait à l’Université Francisco de Mirande de Coro de l’État de Falcón. L’enquête est menée par les services du procureur de l’État de Barinas, Obdulia Díaz et Yeancarlos Vinci Rivas. Ynigo Leiva : Balle perdue dans le quartier San Andrés de El Valle Ynigo Leiva a été assassiné le 22 mai à l’âge de 66 ans, lors d’une manifestation la nuit du lundi dernier dans le quartier San Andrés de El Valle, selon le journal d’opposition El Nacional. « Leiva avait fermé sa boucherie, située dans la même zone, alors qu’avait lieu une confrontation entre les manifestants et la Garde nationale bolivarienne et la Police nationale bolivarienne. Le commerçant était déjà arrivé à son domicile alors que les manifestations avaient déjà pris fin. Pourtant, à la nuit tombée il y eut des échanges de tirs. Leiva a essuyé un impact de balle perdue dans le bras gauche sortie par le bras droit », selon le même journal. La victime a été transférée à l’hôpital de Coche où une autopsie a été réalisée. La famille de Leiva demande justice pour ce crime.

Almelina Carrillo, frappée par une bouteille lancée contre une manifestation pro-gouvernementale chaviste Le 19 d’avril 2017, une grande mobilisation de révolutionnaires parcourait les rues de la capitale en direction de l’avenue Bolivar. La droite manifestait aussi ce jour-là, en cherchant à passer devant l’immeuble où siège le défenseur des Droits. Des révolutionnaires qui sont passés par la Candelaria ont confirmé à Alba Ciudad que des bouteilles et des objets contondants ont été jetés contre les manifestants chavistes à partir de plusieurs édifices de la zone, ce qui a obligé beaucoup d’entre eux à changer de route. L’un de ces objets a atteint Almelina Carrillo, qui travaille à la clinique La Arboleda et qui allait acheter de la nourriture pour ses parents. Elle fut blessée alors qu’elle passait devant l’édifice Rostrol de La Candelaria. Elle ne participait à aucune manifestation. Elle a souffert d’un traumatisme crânien, qui a nécessité son transfert à l’hôpital Vargas, puis à la clinique où elle travaille. Le dimanche 23 avril, le ministre de l’Intérieur, Nestor Reverol, a confirmé que A. Carrillo était décédée. « Cette personne a été frappée à la tête par une bouteille d’eau congelée lancée d’un édifice de La Candelaria. Nous n’aurons de cesse d’avoir capturé le responsable de ce crime odieux. » Une vidéo, faite par quelqu’un qui filmait la manifestation, a saisi le moment où l’impact a eu lieu. Voilà comment une bouteille, lancée avec l’intention d’attaquer les chavistes, a atteint une dame. Miguel Perez Pirela, en charge du programme Cayendo y Corriendo (« tomber et se relever »), a dénoncé les tweets du sociologue et porte-parole de l’opposition Tulio Hernandez qui, à la veille de la manifestation, a appelé à lancer des « pots de fleurs » pour « neutraliser » des membres du Plan Zamora, qui avait été annoncé par le président Maduro devant la menace imminente d’un coup d’État. Deux morts à El Valle pendant des pillages et des faits violents Des heurts violents et des pillages ont eu lieu à la paroisse de El valle pendant l’après-midi et la nuit du jeudi 20, ainsi qu’au petit matin du vendredi. Ils ont été causés par ce qui semblent être des groupes criminels recrutés par des franges extrémistes de l’opposition. Selon la description donnée par des témoins, il s’agit de la pègre organisée, de vauriens ou de délinquants, employés pour générer de la violence, des pillages et du chaos, partie évidente du plan en vue de générer un climat de prétendue impossibilité à gouverner, qui justifierait une intervention étrangère. Certains d’entre eux portent des armes à feu. Parmi les faits particulièrement odieux, il y eut l’attaque violente contre l’hôpital pour enfants Hugo Chavez de El valle, dirigée par des personnes dont certaines « portaient des cagoules, en criant des consignes dans le but d’entrer pour vandaliser les lieux » , comme l’a expliqué la directrice de l’hôpital, Rosalinda Prieto. Le ministre de la Communication, Ernesto Villegas, a signalé qu’en raison des faits violents, 12 personnes sont mortes, 3 par armes à feu et 8 électrocutées en s’introduisant illégalement dans la boulangerie La Mayer del Pan, dans la rue Cajigal de El Valle. Selon la liste fournie par le ministère public, les 8 personnes électrocutées sont : Elio Manuel Pacheco (20 ans), Jairo Ramírez (47), Robert Joel Centeno Briceño (29), William Heriberto Marrero Rebolledo (33), Jonathan Antonio Menezez López (27), Romer Stivenson Zamora (21), Kenyer Alexander Aranguren Pérez (20) et Yorgeiber Rafael Barrera Bolívar (15). Selon cette même liste du ministère public, sont morts en raison de coups de feu : Kevin Steeven Leon Garzon, 19 ans : « se trouvait dans une manifestation devant la résidence Juan Manuel Cajgal de l’avenue intercommunale de El Valle, quand il fut blessé suite à un coup de feu qui lui brisa le crâne »

Francisco Javier González Ñúñez, 34 ans, a « reçu un coup de feu quand il manifestait dans la rue Cajigal de El Valle, et n’a pu être sauvé après son transfert à l’hôpital universitaire ».

Ramón Ernesto Martínez Cegarra, 29 ans, « vendait des beignets et des jus de fruits dans un local dont il était propriétaire. Il laisse trois orphelins. Le jour de sa mort, il se trouvait chez lui. Informé des pillages, il se rendit à son local commercial. En y arrivant, il eut une prise de bec avec des personnes présentes, qui ont ensuite tiré sur lui avec une arme à feu ». Selon El Nacional, il a fait face avec une arme à ceux qui voulaient piller son local, dans les résidences Juan Manuel Cajigal, et qui ont fini par le tuer. D’un autre côté Alejandro Rodriguez Aporte, 16 ans, « a perdu la vie quand il se trouvait dans la rue San Andrés de El Valle, alors qu’il sortait de sa maison avec son oncle, après avoir inhalé des gaz lacrymogènes qui lui ont provoqué des problèmes respiratoires suivis d’un infarctus. Son transfert à l’hôpital Miranda n’a pas pu empêcher son décès », selon le ministère public. Le ministre Villegas a expliqué que six personnes ont été blessées par arme à feu. Parmi elles, deux officiers de la police nationale bolivarienne (PNB) et deux de la Garde nationale bolivarienne (GNB). « Le gouvernement reproche à l’opposition son attitude consistant à nier tout rapport avec ces faits, à ne pas se solidariser avec ceux qui ont confondu la politique avec le crime et à ne pas vouloir reprendre la voie pacifique et le dialogue. » Mervins Guitian, assassiné à Petare Le ministère public a saisi Elvis Rodriguez et Jorge Reboledo pour effectuer des recherches sur la mort de Mervins Guitian Diaz, survenue le 5 juillet à Petare, dans la commune de Sucre de l’État de Miranda, sur les faits violents survenus dans ce secteur dans la nuit du 20 avril 2017. Selon El Nacional, Guitian Diaz avait un handicap moteur, et une audition limitée. Il travaillait à la mairie de Sucre comme superviseur en maintenance. Sa grand-mère Nelvis Diaz a dit que Guitian Diaz était sorti de chez lui pour aller chez sa tante dans le quartier 5 de Julio. Il allait chercher de la viande quand il s’est trouvé devant une manifestation violente. Effrayé, il s’est mis à courir, et reçut alors une balle dans l’abdomen qui a atteint ensuite l’artère fémorale de l’une de ses jambes. Un sergent de la Garde nationale est assassiné à San Antonio de los Altos Neumar Barrios, 28 ans, a été assassiné d’un coup de feu le 19 avril à San Antonio de los Altos. Cette même nuit le colonel Juan Mendez a été blessé à une jambe. L’information a été confirmée par le défenseur des droits, qui a confirmé sur Tweeter que l’assassinat a eu lieu dans le secteur Los Casteros, au milieu de protestations violentes à Las Salias, dans l’État de Miranda. Selon le site La Tabla, Sanclemente a été assassiné dans l’avenue San Antonio, alors qu’il venait d’être père. Il a été atteint par deux coups de feu tirés par un homme roulant en moto, qui a attaqué un groupe de militaires qui maintenaient un cordon de sécurité devant le centre commercial Los Castores, au milieu d’actes de violence dans les rues de ce secteur de la classe moyenne. C’est arrivé à 21h30 après une violente attaque par des manifestants extrémistes de l’opposition qui ont lancé des objets contondants et des bombes incendiaires contre les forces de l’ordre. Paola Ramirez, assassinée à San Cristobal Paola Ramirez Gomez, 23 ans, a été assassinée le 19 avril dans le quartier San Carlos de San Cristobal, dans l’Etat de Tachira, dans la plaza Las Palomas, dans le cadre de manifestations de l’opposition et qui ont d’abord été attribuées au gouvernement et à de prétendus « collectifs chavistes ».