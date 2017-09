Macron's Watch n°4 : Fin de la démocratie en France ? Psittiacisme atlantiste sur le Venezuela et la Syrie ?

- Fin de la démocratie en France ?

Le régime autoritaire de la Vème est envié par de nombreux candidats à l'autocratie de par le monde sans pour autant que les médias communicants français puissent faire une once de critique sur le régime mise en place par le Général lors des "évènements d'Algérie" en 1958. Ce régime présidentiel fort est un héritier de la coloniale, il avait pour but de donner les mains libres sur le plan militaire au Président sans aucun contrôle parlementaire pour donner libre cours aux actions souverainistes, colonialistes du nouveau chef d'état et du complexe militaro-industriel français. Depuis 1958, le Parlement sur les affaires étrangères et l'exécutif a été mis hors jeu, il n'a plus aucun rôle. Au point que Mitterrand, avant de parvenir au pouvoir, lorsqu'il était dans l'opposition, parlait de "coup d'état constitutionnel". Les Français et leurs représentants à l'Assemblée nationale ne sont plus consulter sur l'entrée en guerre de leur pays. Il n'y a plus aucun contrôle parlementaire sur l'exécutif en dépit des recommandations de la mission d'information parlementaire française en 1998 sur l'implication française dans le génocide rwadais.

Le paradigme de cette non démocratie en ce qui concerne l'exécutif, s'est vu sous le règne du chef de guerre Hollande qui a annoncé son intention de faire la guerre en Syrie devant le Parlement sans que celui-ci ait un quelconque rôle et a attendu sagement que les démocraties parlementaires britanniques et étatsuniennes pour se prononcer sur l'entrée en guerre de la France en Syrie. Autrement dit, le chef de guerre Hollande a attendu que les représentants au Parlement des peuples britanniques et étatsuniens se prononcent en 2013 pour savoir si il envoyait son pays dans une guerre ouverte avec le régime d'Assad. On a bien compris un pays dont les représentants du peuple devant la nation n'ont aucun mot à dire, aucun contrôle sur l'engagement de leur pays dans une guerre n'est à fortiori pas une démocratie, tout au plus une semi-démocratie ou un régime semi-militaire.

Mais l'arrivée du chef de guerre Macron risque tout simplement de faire évoluer le régime de la Vème vers son asymptote logique : la dictature. En effet, Macron dans le courant de l'été 2017, a constitué une task force anti terroriste sans aucun contrôle gouvernemental et parlementaire. Il a créé : " un Centre de coordination des activités des services, qu'il a lui même qualifié de task force élyséenne...Les membres du gouvernement n'auront pas à en débattre, ils seront uniquement invités à ratifier le décret permettant la formation, auprès d'Emmanuel Macron, de cette sorte de cellule antiterroriste". (Sous le régime de la Vème : une task force sous contrôle du chef de guerre sans aucun contrôle parlementaire et gouvernemental). Mieux, il entend faire entrer définitivement dans la loi des dispositifs de l'Etat d'urgence renforçant ainsi à vie sous le régime de la Vème les pouvoirs policiers. Selon Le Monde, le projet de loi antiterroriste, censé permettre de sortir du régime d’exception, fait entrer dans la loi ordinaire les assignations à résidence ou les perquisitions administratives. Interdiction de circulation, interdiction de manifestation, fermeture de certains lieux, interdiction de manifester et perquisitions administratives, assignation à résidence sont autant de mesures qui seront décidées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et des préfets, sans la moindre intervention d'un juge.

« Selon le texte, que Le Monde a pu consulter, les mesures les plus sévères du régime d’exception créé en 1955 pendant la guerre d’Algérie, notamment les assignations à résidence, la fermeture de certains lieux, l’interdiction de manifester et les perquisitions administratives de jour et de nuit vont se retrouver dans le droit commun avec quelques modifications marginales. ». (Christine Lazerges: le projet de loi antiterroriste est «une grave régression de l’Etat de droit»).

Le pouvoir judiciaire serait réduit à l’impuissance, et la police et les services de renseignement auraient des pouvoirs hors contrôle, a expliqué Le Monde : « Toutes ces mesures resteront l’apanage du ministère de l’intérieur et des préfets, sans l’intervention d’un juge judiciaire. »

Une autre mesure, intitulée « surveillance et autres obligations individuelles », énonce des sanctions pouvant être appliquées à « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Cela permettrait également au ministère de l’intérieur, qui aurait rédigé la loi, d’obliger des gens à porter un dispositif de marquage électronique. Fait remarquable, cette mesure a été réintroduite dans la loi, même après qu’elle a été jugé inconstitutionnelle suite à son imposition sous l’état d’urgence en décembre 2015".

Le régime autoritaire français utilise le prétexte de lutte contre le terrorisme pour réduire de manière durable les libertés publiques et renforcer le contrôle de sa population.

Le régime pourrait basculer dans la dictature. Notamment quand le nouveau chef d'Etat décide d'imposer la loi travail par ordonnances en court-circuitant le Parlement. On se retrouve dans une situation paradoxale où les ordonnances seront appliquées avant même qu'elle soit votée au Parlement. Le 22 septembre, les ordonnances sur la loi Travail seront examinées en conseil des ministres et le 25 septembre elles seront publiées au journal officiel avec effet immédiat (sauf avis contraire du Conseil d'Etat qui doit se prononcer le 14 septembre) où elles entreront en vigueur alors que le vote du Parlement n'interviendra que fin 2017. Il s'agira d'un vote purement formel sans débat sur le contenu des ordonnances.



Sous le régime de la Vème, la politique étrangère et l'exécutif étaient sanctuarisés mais si dans le domaine de la politique intérieure il en va de même et que le Parlement est exclu du débat, cela marquerait la fin de la démocratie en France.



En Marche...vers la dictature ?