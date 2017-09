Macron's Watch n°5. "Encore un autre président français raté" selon le NYT; Jupiter, Janus et terrorisme; Florilège de discours méprisants

"Encore un autre président français raté" selon le NYT. Polémique en France suite à un article du New York Times sur Macron

Une tribune polémique a fait du bruit dans le landernau politique et médiatique français. Elle est écrite par Chris Bickerton, un professeur britannique de sciences politique à l'Université de Cambridge, et a été publiée dans les colonnes du NYT le jeudi 7 septembre 2017. Elle dénonce le vide du macronisme qui se construit sur l'apparence, sur un ego surdimensionné pour masquer un projet libéral pur et dur basé sur l'austérité et sur la déréglementation du marché du travail qui n'a pas fait ses preuves, selon l'auteur, dans les pays européens.

La réponse de LREM a été à la hauteur de la charge, Bickerton a été qualifié de pro-Brexit suite à a publication d'un de ses articles dans le Guardian mais surtout Christophe Castaner l'a traité sur twitter de pro-Lepen sans apporter de preuve patente, alors que Bickerton se décrit plutôt de gauche. Ce dernier a répliqué par un tweet tout aussi cinglant et foudroyant queson article : "Pathétique. Le vide du macronisme est tel que le gouvernement traite ses critiques tout de suite de fascistes. Sans aucun débat de fond."

"L'arithmétique électorale n'explique pas grand-chose. La popularité de M. Macron souffre de quelque chose de plus fondamental : le Macronisme. Tout son projet politique a été beaucoup trop centré sur sa personnalité. Son attrait vient en grande partie de sa jeunesse, de son dynamisme, de sa beauté et de ses talents d'orateur. Cette approche hyper-personnalisée a toujours comporté le risque qu'une fois son charme épuisé, il n' y aurait plus rien à aimer pour ses supporters et c'est exactement ce qui se passe.

Depuis son entrée en fonction, M. Macron a mis beaucoup de gens à l'écart en essayant de retrouver la grandeur de la présidence. Dans une phrase qui pourrait lui coller pour le reste de son mandat, il a dit qu'il voulait rendre la présidence plus "jupitérienne", se comparant avec le puissant dieu romain Jupiter, qui régnait sur le ciel. Lorsqu'il réunit le Sénat et le Parlement au palais de Versailles et leur parle de ses ambitions pour la présidence, beaucoup en France évoque ses accents monarchiques.