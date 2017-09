ONU. Enquête internationale sur le Yemen : une victoire à la Pyrrhus ?

La résolution signée vendredi 29.09.17 est le résultat de plusieurs jours de négociations à Genève entre diplomates arabes et occidentaux, elle a aboutit à un compromis défendu par la France et les Etats-Unis auprès de ses alliés Saoudiens.

Selon RFI : "deux projets de résolutions étaient en discussions. L'un, proposé par les Pays-Bas soutenu par les Européens, demandait la création d'une commission d'enquête internationale, le plus haut niveau d'enquête possible. Il a finalement été révisé jeudi soir, demandant l'envoi d'experts internationaux. Le projet défendu par les pays arabes n'appelait quant à lui qu'à « une assistance (...) pour permettre à la Commission nationale d'enquête de mener à terme son travail ». Les pays arabes ont finalement durci leur projet pour trouver un consensus avec les pays européens. "

Le plus haut niveau d'enquête possible a été donc exclu à cause des pressions exercées par l'Arabie saoudite, juge et parti dans le conflit, et au rôle de médiation de la France qui préconisait un compromis plus favorable à ses alliés Saoudiens. Finalement, il y aura bien une enquête internationale indépendante mais elle ne sera pas du niveau d'exigence demandée par les Pays-Bas et l'Australie. Pourtant face à des allégations de crimes contre l'humanité et de guerre, on aurait pu penser que le conseil de l'ONU aurait pu se mobiliser à la hauteur de la catastrophe qui ravage le Yemen impliquant l'Arabie saoudite et l'Occident.