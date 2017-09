Pour Macron, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé le terrorisme (L'Express)

Dans son interview au Point, publié ce jeudi, le chef de l'Etat met en cause l'Arabie Saoudite et le Qatar concernant le financement, indirect, du terrorisme.

Alors que les dirigeants politiques français prennent soin de ménager les pétromonarchies du Golfe, notamment le Qatar accusé par certains pays dont les Etats-Unis de financer le terrorisme, le chef de l'Etat met en cause l'émirat. Idem pour son très fermé voisin l'Arabie Saoudite, comme l'a souligné ce jeudi matin le chroniqueur de France info Jean-Michel Apathie.

"J'ai établi des relations d'une extrême franchise avec l'ensemble des puissances du Golfe", explique-t-il. Avant d'ajouter: "Dans mon dialogue avec les Emiriens, les Saoudiens et les Qatariens, j'aborde la question du financement du terrorisme. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont financé des groupements qui n'étaient pas les mêmes, mais qui ont de fait contribué au terrorisme", assure-t-il à la page 48 de l'hebdomadaire.

Une double mise en cause, indirecte mais rare, qui risque de crisper les relations entre Paris, Doha et Riyad. D'autant plus que l'Arabie Sadoudite et le Qatar sont en froid depuis le début de l'été...