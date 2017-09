Quand Macron reconnaît implicitement que la France soutient des pays finançant le terrorisme

Macron a déclaré au Point (à la page 48) :

"J'ai établi des relations d'une extrême franchise avec l'ensemble des puissances du Golfe", explique-t-il. Avant d'ajouter: "Dans mon dialogue avec les Emiriens, les Saoudiens et les Qatariens, j'aborde la question du financement du terrorisme. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont financé des groupements qui n'étaient pas les mêmes, mais qui ont de fait contribué au terrorisme". (Source : L'Express Pour Macron, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé le terrorisme).



En faisant cette déclaration, Macron reconnaît implicitement que la France a soutenu des pays qui ont financé le terrorisme. Un soutien qui a été politique, diplomatique et militaire.



On ne pourra qu'évoquer les ventes d'armes massives à l'Arabie saoudite et au Qatar effectuées par la France ainsi que son soutien politique de tous les instants apporté à ces deux pays. Cela pose in fine la question de la responsabilité de l'Etat français sous le gouvernement Hollande dont Macron était ministre de l'économie.

On ne pourra qu'être stupéfait du double discours des dirigeants politiques français qui prétendent combattre le terrorisme dans le monde et qui en même temps arment ceux qui le financent.