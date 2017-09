Qui est le théoricien du complot islamophobe derrière l'histoire saoudienne de la "répétition" du 11 septembre en Arabie saoudite ? (Al Bawaba)

Qui est le théoricien du complot islamophobe derrière l'histoire saoudienne de la "répétition" du 11 septembre en Arabie saoudite ?

Article originel : Who is the Islamophobic Conspiracy-Theorist Behind the Saudi 9/11 'Dry Run' Story ?

Al Bawaba

Traduction SLT

© AP Photo David Karp

Le gouvernement saoudien a financé une "répétition" du 11 septembre, finançant deux Saoudiens afin qu'ils puissent voler de Phoenix à Washington, tentant ainsi d'accéder au cockpit. Et cela, selon un article du New York Post publié samedi, deux jours avant le seizième anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. De nouvelles preuves montrent que le gouvernement saoudien a peut-être financé une "répétition" des attentats du 11 septembre https://t.co/WCp5ivT6Ea

New York Post (@nypost) 11 septembre 2017 Compte tenu de son calendrier et de ses allégations dramatiques, l'article a suscité beaucoup d'attention, les mêmes affirmations ayant été rapportées notamment dans Al Jazeera, le New Arab, The Independent et le Mail Online du Royaume-Uni. Mail Online, entre autres. Tous, cependant, citent le New York Post plutôt que la source originale. Mais quelle est la fiabilité de l'histoire du Post ? Pour étayer ses affirmations, l'écrivain Paul Sperry lui-même invoque de "nouveaux éléments de preuve présentés" dans le procès intenté contre l'Arabie saoudite par des parents de victimes du 11 septembre 2001. Il indique que Sean Carter, l'avocat principal des demandeurs du 11 septembre 2001, lui a dit lors d'une entrevue que les allégations sont tirées de "près de 5 000 pages de preuve soumises au dossier renvoient à des notes dans la plainte". Sperry écrit : "Citant des documents du FBI, la plainte allègue que les étudiants saoudiens[...] étaient en fait membres du" réseau d'agents du Royaume aux États-Unis,"et ont participé à la conspiration terroriste.

Ces références à un "réseau d'agents" et à la "conspiration terroriste " rappellent la rhétorique du livre de Sperry de 2005 intitulé "Infiltration : How Muslim Spies and Subversives have Penetrated Washington". D'après sa description, il est clair que ce travail de 12 ans est allé au-delà du journalisme d'investigation pour employer un récit anti-islamique et intolérant qui fait peur et qui se lit comme une théorie de la conspiration. "Alors que les Etatsuniens continuent de vénérer l'autel de la diversité culturelle et d'approuver la tolérance religieuse pour des raisons de tolérance, les musulmans déguisés en modérés se sont insinués dans le tissu même de la société étatsunienne...". Il poursuit : "L'establishment musulman qui dénonce publiquement la frange radicale - représentée par l'islam d'Al-Qaïda, connu sous le nom de wahhabisme, la religion officielle de l'Arabie saoudite en fait partie". Présentant les "Musulmans" en général comme un ennemi des États-Unis, plutôt que de l'extrémisme ou du terrorisme, le livre de Sperry a été chaleureusement accueilli par beaucoup de gens d'extrême droite.

"La rectitude politique et la capitulation face aux exigences du djihadiste muhammedan a mené au 11/9. Lisez pour savoir pourquoi", dit une revue sur Amazon avec cinq étoiles. Parmi ses autres œuvres, on peut citer "Muslim Mafia: Inside the Secret Underworld That's Conspiring to Islamize America", qui "dépeint le Council on American-Islamic Relations (CAIR) comme une organisation subversive alliée à des terroristes internationaux", selon une étude. Sperry, un ancien collaborateur des médias du groupe de réflexion conservateur sur les politiques publiques, la Hoover Institution, a également écrit pour le site d'information d'extrême droite Breitbart. Ses pièces pour Breitbart étaient des tentatives de saper Khizr Khan, le père d'un soldat étatsunien tué dans la guerre en Irak, qui a critiqué Donald Trump à la Convention nationale démocratique de 2016. Sperry a attaqué Khan pour avoir prétendument cru que "la constitution doit toujours être subordonnée à la charia". Pour prouver ses allégations, Sperry se réfère à une critique de 30 ans par Khan, dont il a supposé qu'elle indique "dans son contexte" son soutien à la charia avant la constitution étatsunienne. Le ton de la pièce est conjectural, ignorant de la pensée islamique et est parfois islamophobe.

Pourquoi ces allégations ont-elles été reproduites avec autant d'enthousiasme ? La preuve que l'ambassade saoudienne a acheté des billets d'avion pour les employés afin de répéter un attentat terroriste perpétré contre les États-Unis deux ans avant le 11 septembre pourrait bien avoir été présentée. Elle peut convaincre ou non le tribunal si l'affaire est jugée comme prévu. Mais il est inquiétant de constater que tant de médias internationaux ont repris cette histoire d'un journal à scandales sans faire référence à l'histoire de l'écrivain comme à un théoricien de la conspiration spéculatif et islamophobe. En fait, il n'est pas difficile de voir pourquoi plusieurs des médias qui utilisent l'histoire n'étaient pas trop désireux de vérifier son contexte. Al Jazeera, Middle East Eye et New Arab ont tous des connexions au Qatar, dont la fermeture a été demandée par l'Arabie saoudite dans la crise actuelle du Golfe. Le Daily Mail est un journal de droite qui poursuit souvent un récit anti-islamique qui fait peur. Pour la vente, le titre est plus important que la source dans ce cas-ci. Les affirmations de Sperry font suite à une loi adoptée l'année dernière qui a permis aux familles des victimes des attentats du 11 septembre de poursuivre le gouvernement saoudien.