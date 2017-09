Revue de presse n°12. ONU et BDS; Collaboration US et Etat islamique ?; les USA soutiennent les dictatures; Chomsky et le néolibéralisme.

Revue de presse du dimanche 24 septembre au samedi 30 septembre 2017

Voici les thématiques sélectionnées durant la semaine du 24.09.17 au 30.09.17 par SLT que vous ne retrouverez peu ou pas dans le P.A.F : - Israël. L'ONU dénonce les entreprises collaborant avec les colonies israéliennes illégales, dans les pas du BDS ?

Sources : Washington Post, Maan News, Electronic Intifada, The Intercept, Haaretz. Times of Israel

- Deir Ezzor : Collaboration USA et Etat islamique ?

Sources : Almasdar News, Fars News Agency, Sputniknews, The Saker, Moon of Alabama

- les Etats-Unis soutiennent 73% des dictatures

Source : Truth Out

- Noam Chomsky : "Le néolibéralisme détruit la démocratie"

Source : Radio Open Source

Deir Ezzor : Collaboration USA et Etat islamique ? De nombreux médias arabophones et russophones, évoquent la collaboration entre les forces spéciales étatsuniennes, les Forces démocratiques syriennes (FDS) et l'Etat islamique (EI). Selon Fars News Agency, une agence de presse iranienne, un chef tribal de l'est de la Syrie a déclaré que des centaines de militants de l'Etat islamique (EI) ont rejoint les Forces démocratiques syriennes (FDS), alors que les tensions entre les troupes de l'armée syrienne et les FDS appuyées par les États-Unis dans la province de Deir Ezzor s'intensifient. Le journal arabophone al-Watan a cité le Cheikh Mohammad Amlah al-Daham, chef de la tribu al-Akidat, l'une des plus grandes tribus de Syrie, qui a déclaré que près de 500 hommes armés de l'EI qui avaient fui les champs de bataille ont rejoint les FDS dans la ville d'al-Shaddadi, dans le sud de Hasaka, au milieu des progrès rapides des troupes de l'armée syrienne à Deir Ezzor. Enfin des images satellites russes révéleraient la présence de l'armée étatsunienne et de ses alliés des forces démocratiques syriennes (FDS) circulant librement dans les régions du gouvernorat de Deir Ezzor détenues par l'État islamique (EI). "Sans résistance de la part des militants de l'EI, les troupes des FDS se déplacent le long de la rive gauche de l'Euphrate vers la ville de Deir Ezzor ", a déclaré le ministère de la Défense russe cité par Almasdar News, journal du Liban. "Il n' y a même pas de signes d'organisation d'un avant-poste de bataille ", a ajouté le ministère russe de la Défense. D'après Sputniknews, média pro-russe, les images montreraient des véhicules blindés étatsuniens et de l'équipement dans cette partie de Deir Ezzor détenue par l'EI durant la période allant du 8 au 12 septembre. Les commandements militaires syrien et russe ont accusé les Etats-Unis et leurs alliés d'accaparement de terres dans le gouvernorat de Deir Ezzor, alors que selon eux, ils ne combattent pas réellement les forces de l'Etat islamique. "Plus récemment, les FDS ont pris le contrôle de l'usine à gaz de Taybeh le long de la rive orientale de l'Euphrate; cependant, des photos récentes révèlent que le site était intact, contrairement à la plupart des structures abandonnées par l'Etat islamique." selon AMN. Les États-Unis n'ont pas commenté ces accusations émanant de l'armée russe. Selon The Saker, les Russes accusent aussi officiellement les Etatsuniens de collaborer activement avec l'Etat islamique (EI) : "Les unités des forces d'opérations spéciales étatsuniennes permettent aux unités des forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis d'avancer en douceur dans les formations de l'EI. N'affrontant aucune résistance de la part des militants de l'EI, les unités FDS avancent le long de la rive gauche de l'Euphrate vers Deir-ez-Zor. Les photos aériennes prises du 8 au 12 septembre sur les emplacements de l'EI ont permis d'enregistrer un grand nombre de véhicules étatsuniens Hummer en service dans les forces d'opérations spéciales (FOS) des Etats-Unis. Les photos montrent clairement des unités des FOS étatsuniennes localisées dans des bastions qui avaient été occupées par les terroristes de l'EI. Bien qu'il n' y ait aucune preuve d'agression, de lutte ou d'attaque aérienne dirigée par les Etats-Unis pour chasser les militants. Bien que les forteresses étatsuniennes soient situées dans les zones de l'EI, aucune patrouille de dépistage n' y a été organisée. Cela suggère que les troupes étatsuniennes se sentent en sécurité dans les régions sous contrôle terroriste." Enfin AMN, a diffusé la vidéo d'un combattant de l'EI qui déclarait que les forces du groupe terroriste dans la région se voient interdire par leurs commandants d'attaquer les milices dirigées par les Kurdes et soutenues par les Etats-Unis : "L'interviewé, Mohammed Moussa al-Shawwakh, déclare que son groupe, chargé de défendre la zone autour des champs de gaz Conoco, a reçu l'ordre de permettre aux forces kurdes d'entrer dans le site stratégique. L'ordre, dit-il, venait d'un émir régional de haut niveau (leader) appelé Abu Zaid. La confession du combattant de l'EI ajoute que les forces dirigées par les Kurdes ont également été autorisées à pénétrer dans d'autres champs de gaz et de pétrole de la région afin de réaliser des vidéos de propagande. Mohammed termine l'interview en disant qu'il sait de source sûre que les Etats-Unis tentent d'établir une alliance entre les forces kurdes et l'EI dans la province de Deir Ezzor afin de saper les efforts militaires dirigés par le gouvernement syrien pour libérer la région."

Enfin le 25 septembre, le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Muallem a déclaré dans une interview accordée à la chaîne d'information libanaise Al-Mayadeen, que les États-Unis évacuaient les combattants de l'Etat islamique (EI) du gouvernorat de Deir Ezzor. Muallem a également déclaré que le gouvernement syrien dispose de preuves et de témoins oculaires pour étayer ces accusations. "Ils les gardent peut-être[les combattants de l'EI] pour les déployer ailleurs. ils[les États-Unis] continuent de croire que le terrorisme est un outil important pour faire valoir leurs intérêts. C'est une illusion, mais ils[les États-Unis] continuent d'utiliser le terrorisme pour faire respecter leurs intérêts ", a déclaré Muallem dans l'interview. Muallem a également révélé que l'EI avait reçu des informations sur l'emplacement du poste de commandement où le lieutenant-général russe Valery Asapov avait été tué par les bombardements de l'EI, selon South Front. Selon Moon of Alabama, "un diplomate étatsunien chargé de cette tâche, Brett McGurk, a récemment rencontré des dignitaires tribaux de la région. Des photos de la réunion ont été publiées. Plusieurs personnes ont fait remarquer que les mêmes dignitaires avaient déjà prêté serment d'allégeance à l'Etat islamique (EI)".

Tout comme lors du "Anbar Awaking" ("réveil d'Anbar") dans sa guerre contre l'Irak, les Etats-Unis soudoient les extrêmistes locaux pour qu'ils changent temporairement de camp. Cela aidera les États-Unis à prétendre qu'ils ont vaincu l'EI. Mais dès que les paiements cesseront, les mêmes forces reviendront à leur ancien jeu. Le criminel local Ahmad Abu Khawla, qui avait précédemment combattu pour l'EI, a été soudainement nommé commandant d'un nouveau "Deir Ezzor Military Council" ("Conseil militaire de Deir Ezzor"), créé sous le contrôle des forces spéciales étatsuniennes.

Alors cette collaboration entre le groupe terroriste de l'EI, les FDS et les forces spéciales US à Deir Ezzor, est-elle une info ou une intox ?

Les Etats-Unis soutiennent 73% des dictatures Pendant des décennies, les médias mainstreams ont répété à maintes reprises que les actes de guerre ordonnés par leurs présidents étaient largement motivés par la nécessité de contrer les actes d'agression ou d'oppression de soit-disant "dictateurs maléfiques". On nous a dit que nous devions envahir l'Irak parce que Saddam Hussein était un "dictateur diabolique". Nous avons dû bombarder la Libye parce que Mouammar Kadhafi était un "dictateur maléfique", désireux d'organiser un "bain de sang" sur son propre peuple. Aujourd'hui, bien sûr, on nous dit que nous devrions soutenir les djihadistes en Syrie parce que Bachar al-Assad est un "dictateur maléfique", et nous devrions à plusieurs reprises préparer la guerre nucléaire contre Kim Jong-un en Corée du Nord et Vladimir Poutine en Russie parce qu'ils sont eux aussi des "dictateurs maléfiques". Pourtant, selon Truth Out, les Etats-Unis fournissent une aide militaire à au moins 73 % des dictatures dans le monde. L'avocat, Rich Whitney, après avoir déterminé combien de gouvernements dans le monde pouvaient être considérés comme des dictatures selon les rapports annuels de Freedom in the World (largement favorable aux alliés des Etats-Unis) et consulté les rapports de livraison d'armes du Département de la Défense étatsunien pour la même année, a constaté que les Etats-Unis finançaient 73% des dictatures.