Revue de presse n°9 : "Subversion" et terrorisme en Occident; Kémi Séba et la Françafrique ; Syrie: une guerre voulue par Israël et les USA ?

- Le discours "subversif" nouveau terrorisme en Occident ? Sources : Politico, L'Humanité, The Intercept, - Affaire Kémi Séba, expulsion, Franc CFA et Françafrique. Sources : Fraternité Matin, Pressafrik, RFI, JAI, Asheepnomore, RT - La guerre syrienne voulue par Israël et les USA ? Sources : WikiLeaks, MintPress News, Wall Street Journal

Alors que la France sombre dans un régime de plus en plus autoritaire et de moins en moins démocratique , le discours critique qualifié de "subversif" est de moins en moins toléré dans le monde occidental. Ainsi, le nouveau chef de guerre français qui a refusé que sa nouvelle Loi Travail soit débattue devant la nation au Parlement vient de qualifier les opposants à cette Loi - qui n'ont d'autres voies pour contester sous le régime de Macron que de descendre dans la rue - de "fainéants", de "cyniques" ou "d'extrêmes" .

Assistons nous à une diabolisation voir à une criminalisation de l'opposition et de la contestation du système capitaliste prédateur dans un Occident en crise économique, politique et morale ?



Aux Etats-Unis, selon Politico, des documents confidentiels du FBI et de la Sécurité intérieure qualifient les 'antifascistes' de 'terroristes' : "Des documents qui n'avaient pas été publiés antérieurement révèlent qu'en avril 2016, les autorités croyaient que les "extrémistes anarchistes" étaient les principaux instigateurs de la violence lors des rassemblements publics contre une série de cibles. Ils ont été blâmés par les autorités pour des attaques contre la police, le gouvernement et les institutions politiques, ainsi que les symboles du "système capitaliste", du racisme, de l'injustice sociale et du fascisme, selon une évaluation confidentielle des renseignements de 2016 réalisée conjointement par le DHS et le FBI. Après l'élection du président Donald Trump en novembre, les militants antifa se sont dirigés vers une autre cible - ses partisans, en particulier ceux des groupes suprémacistes blancs et nationalistes, qui sont soudainement sortis en masse pour saluer sa victoire, soutenir les mesures de répression à l'encontre des immigrants et des Musulmans et protester contre les efforts visant à supprimer les symboles de la Confédération".



Loin des tensions sociales et ethniques étatsuniennes, l'Europe semble de plus en plus réprimer la liberté d'expression et le discours contestataire. En France, un jeune militant communiste a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et et 3 850 euros d’amende pour une action contre la Loi Travail. Selon l'Humanité, "dans le cadre de cette journée d’action nationale, Martin et d’autres militants CGT ou affiliés au mouvement des Jeunes communistes avaient manifesté devant la permanence du député PS Jean-Louis Gagnaire, certains y pénétrant pour y accrocher une banderole clamant leur rejet de la réforme du Code du travail. Cette action avait donné lieu à de fortes tensions avec les forces de l’ordre, qui avaient chargé les manifestants en bas de la permanence... Martin avait été le seul à être inculpé de violences contre des agents de police". Violences contestées par l'accusé et des militants communistes : "Nous, ce qu’on a vu, c’est les flics nous charger, et Martin assommé, effondré sur une voiture. On a dû l’écarter de la manifestation", témoigne Ariane, militante des Jeunes communistes de la Loire".

Glenn Greenwald quant à lui revient dans The Intercept sur les lois condamnant l'incitation à la haine en Europe. Il constate qu'en France et en Europe, elles sont de plus en plus utilisées contre les mouvements de gauche. Selon lui, le contexte des attaques terroristes a favorisé l'utilisation par les autorités de la répression des libertés individuelles, collectives et d'expression : "la détresse émotionnelle engendrée par les attentats terroristes incitent presque toujours à réclamer que les droits fondamentaux soient réduits au nom de la prévention d'attaques futures.".

Il signale également les abus de la restriction à la liberté d'expression en France : "La France est probablement le cas le plus extrême d'abus des lois sur le discours d'incitation à la haine. En 2015, la plus haute juridiction française a confirmé la condamnation pénale de 12 militants pro-palestiniens pour avoir violé les lois imposées aux discours de provocation ou d'incitation à la haine. Leur crime ? Le port de tee-shirts qui préconisaient un boycott d'Israël - "Longue vie à la Palestine, boycott d'Israël", violait la loi française qui, selon le tribunal,"prévoit l'emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu' à 50 000 $ pour les parties qui "provoquent la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à un groupe ethnique, une nation, une race ou ....".