Selon Sputniknews, des hélicoptères US auraient évacué 20 commandants de l'Etat islamique de Deir Ezzor

Selon Sputniknews, des hélicoptères US auraient exfiltré des combattants de l'Etat islamique du front de Deir Ezzor au moment où l'armée syrienne pénétrait dans la zone. Toutefois selon South Front, "certaines sources syriennes de l'opposition ont déclaré que le rapport de Sputniknews était erroné et que les États-Unis évacuaient leurs agents de la région". Une information à prendre avec la précaution qu'il se doit. Voir l'article de South Front plus bas et celui-ci de Sputniknews à la suite.

Des hélicoptères US évacuent 20 commandants de l'EI de Deir Ezzor

Article originel : US Helicopters Evacuate Over 20 ISIS Commanders From Deir Ezzor – Media

South Front



Traduction SLT

Des hélicoptères étatsuniens ont évacué plus de 20 commandants de l'Etat islamique dans la campagne de Deir Ezzor vers des " régions plus sûres ", a rapporté jeudi le journal russe Sputniknews, qui a rapporté ces informations d'une source militaire et diplomatique anonyme.

"Au milieu des actions réussies des troupes du gouvernement syrien dans l'est de la Syrie à la fin du mois d'août, un certain nombre de commandants de l'Etat islamique appuyés par les services spéciaux étatsuniens avaient été rapidement évacués de Deir Ezzor vers des régions plus sûres afin de mettre à profit leur expérience dans d'autres directions", a déclaré la source à Sputniknews. Le 26 août, un hélicoptère de l'US Air Force a évacué deux commandants d'origine européenne de l'Etat islamique (EI) avec des membres de leurs familles d'une zone située au nord-ouest de Deir Ezzor. Deux jours plus tard, un hélicoptère étatsunien a évacué 20 commandants et militants de l'EI qui se trouvaient avec eux, d'une zone située au sud-est de Deir Ezzor vers le nord de la Syrie. "Les militants qui ont perdu leurs commandants à cause des Etatsuniens, ont généralement tendance à cesser les actions organisées, à quitter leurs positions, à rejoindre d'autres unités [de l'EI] ou à fuir un par un. Cela contribue au succès de l'offensive des troupes du gouvernement syrien dans l'est de la Syrie." Toutefois, certaines sources syriennes de l'opposition ont déclaré que le rapport de Sputniknews n'était pas exact et que les États-Unis évacuaient leurs agents et certains transfuges importants. Plus tôt en septembre, des rapports indiquaient également que des aéronefs dont les marques d'identification avaient été retirées avaient commencé à transférer des groupes de combattants de l'EI ainsi que certains émissaires distincts de l'EI du sud vers le nord de l'Afghanistan. Ces avions auraient été exploités sous le couvert de la coalition dirigée par les États-Unis.