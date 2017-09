SLT sous la censure politique ?

Dans un article intitulé "Censure sur SLT ?", en date du 13 septembre, nous nous plaignions du mauvais référencement du site malgré une fréquentation en nette hausse depuis 6 mois.

De plus, nous avons reçu des mails nous disant que notre "site est peu accessible" ou bien du style "chaque fois que j'essaye d'aller sur votre site, j'ai 3 tentatives d'intrusion", etc.



Enfin dans cet article, nous nous interrogions sur un phénomène récent concernant les "Partage" facebook de certains de nos articles publiés. En effet depuis 3 semaines, nous constatons que certains "Partage" facebook sont bloqués à "0" - alors qu'ils avaient enregistré un certain nombre de "Partage" - pour être ensuite réouverts (ou pas) quelques jours plus tard. Nous avions attribué cela à "un problème technique indépendant de notre volonté" et l'avons signalé chaque fois que nous l'avions constaté en bas de l'article.



Or, il se trouve que nous ne sommes pas les seuls à subir ce genre de problème technique. Ainsi Philip Giraldi, ancien officier de la CIA et directeur exécutif du Conseil pour l'intérêt national, a écrit en date du 16.09.17 un article intitulé "Comment je suis arrivé à penser que Facebook censurait mon discours politique" (How I Believe Facebook Was Censoring My Political Speech) publié dans The American Conservative en date du 16.09.17. Or il semble que cet ancien de la CIA subisse les mêmes avanies que SLT.



Voici ce qu'il écrit dans cet article :

"Ma plus récente rencontre avec la censure des médias sociaux s'est produite sur Facebook, qui a annoncé en mai qu'il allait embaucher 3 000 nouveaux censeurs. J'avais posté un article que j'avais écrit pour Unz.com intitulé "Charlottesville Requiem", et à la fin de la première journée, Ron Unz a remarqué que même si l'article avait clairement attiré un grand nombre de lecteurs, les "likes" de l'article n'apparaissaient pas sur l'écran, c'est-à-dire n'étaient pas comptabilisés. Il était également impossible de partager l'article sur Facebook car le bouton pour le faire avait été supprimé. Les "Likes" sur des sites comme Facebook, les commentaires sur Yahoo news, YouTube et Google sont importants parce qu'ils déterminent automatiquement comment l'article est distribué à travers le site. S'il y a beaucoup d'amateurs, l'article va en haut quand une recherche est faite ou quand quelqu'un ouvre la page. De même, les articles peuvent être envoyés à Coventry s'ils reçoivent beaucoup de marques négatives, de sorte que les approbations ou désapprobations peuvent être très importantes pour déterminer quel type d'audience est atteint ou ce qu'une recherche révélera. Dans mon cas, après un jour, ma page est revenue à la normale, les "Likes" sont réapparus, et les lecteurs ont pu à nouveau partager l'article. Mais il était clair que quelqu'un avait géré ce que j'avais posté, apparemment parce qu'il y avait eu désapprobation de mon contenu basée sur ce qui devait être un jugement politique."



Et il conclue à la fin de cet article :

" Bien plus dangereux...est l'autocensure pratiquée par les fournisseurs de services et les sites médiatiques qui représentent de grandes et riches sociétés étatsuniennes, dont certaines ont un pouvoir quasi monopolistique."