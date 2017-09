Sur TV5 Monde, Angélique Kidjo s'exprime sur le pillage de l'Afrique par la France, sur la Françafrique, le Franc CFA, sur la démographie et sur l'AFD (Vidéo)

Extraordinaire Angélique Kidjo qui démonte l'hypocrisie du discours racialiste du magistère médiatico-politico-intellectuel français sur l'Afrique en évoquant clairement la continuité du colonialisme avec le néocolonialisme. Après avoir évoqué des grands sujets comme le pillage des oeuvres d'art du Bénin par la France stockés au musée Quai Branly, l'imposture du Franc CFA, le discours paternaliste hypocrite de Macron sur la prétendue surdémographie en Afrique, l'Aide française au développement qui profite avant tout à la France et les guerres obérées par les multinationales comme en RDC pour piller le Coltan et le Cobalt; elle revient sur l'acte fondateur de la Françafrique et du néocolonialisme devant des journalistes respectueux et lucides sur le double discours culturel français à l'égard de l'Afrique et par là même sur sa duplicité et son hypocrisie fondamentale que Angélique Kidjo va percer en direct.





A 13'45 :

"Est-ce que Angélique Kidjo vous avez l'impression que se mettent en place des sortes de dynasties en ce moment en Afrique. Il n'y a pas qu'en Afrique, dans le monde arabe aussi. Mais vous avez au Gabon père et fils, au Togo père et fils et j'ai pas tous les pays en tête (une autre journaliste ajoute : depuis des décennies parfois). Donc est-ce que vous avez l'impression que la démocratie est dévoyée pour devenir une sorte de monarchie républicaine *?"



Angélique Kijdo : "Oui mais ces monarchies dont vous parlez, qui c'est qui les a mis au pouvoir au départ. Comment est-ce que le père Bongo est arrivé au pouvoir ?"



Journaliste : "La France"



AK : " Voilà, donc c'est tout ! Vous avez répondu à la question que vous m'avez posé.".

*Ndlr : Le terme de "monarchie républicaine" est un qualificatif usuellement utilisé pour désigner le régime français de la Vème République.