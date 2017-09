Tariq Ramadan, le si discret ambassadeur du Qatar (Mondafrique)

Les 24 et 25 juillet dernier, Doha invitait plus de 200 journalistes et responsables d’ONG pour venir à la rescousse d’Al-Jazeera. Cette manifestation comptait un grand absent, Tariq Ramadan. L’islamologue suisse doit pourtant toute sa carrière universitaire à l’émirat. Sa chaire d’enseignement à Oxford de sciences islamiques contemporaines, « his highness Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani » (du nom du père de l’actuel souverain), est financée par le Qatar. C’est en grande partie grâce au prédicateur vedette d’Al-Jazeera, Youssef Qaradawi, que l’islamologue doit sa nomination comme professeur. Le site Mediapart a révélé, dans une enquête très fouillée, que son poste consistait surtout « à donner des cours à la faculté des sciences islamiques de Doha ». Il y passerait deux semaines par mois. Tariq Ramadan ne le conteste pas, mais il assure qu’il ne reçoit « aucune rémunération » de la part du Qatar. « Mon enseignement au Qatar fait partie de mon contrat avec l’université d’Oxford et mon salaire est celui d’un professeur enseignant à Oxford à temps plein », déclare-t-il dans Libération du 27 avril 2013...

