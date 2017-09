"The Occupation of the American Mind" - "L'occupation de l'esprit étatsunien" (Vidéo)

"This is a film that demands to be seen. It shows, with devastating precision, how effective propaganda can hide crimes that are epic in scale and have catastrophic consequences. Please see this film, hire it, screen it, talk about it." Ken Loach

"C'est un film qui demande à être vu. Il montre, avec une précision dévastatrice, à quel point la propagande efficace peut cacher des crimes épiques à l'échelle et aux conséquences catastrophiques. S'il vous plaît, regardez ce film, louez-le, diffusez-le, parlez en." Ken Loach