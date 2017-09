Une coalition dirigée par les États-Unis bombarde une colonne militaire syrienne près de Deir Ezzor - Médias (Southfront)

Selon le rapport, les frappes aériennes ont touché la colonne près d'un champ pétrolifère à l'est de Deir Ezzor, tuant un certain nombre de combattants des milices soutenues par l'Iran et détruit du matériel militaire. Aucun autre détail n'a été fourni.

La chaîne de télévision a déclaré que les attaques aériennes signalées constituaient un message à l'AAS et à ses alliés pour éviter de traverser la rivière de l'Euphrate. Ni l'armée syrienne ni la coalition dirigée par les Etats-Unis n'ont commenté le rapport de Sky News Arabia.

Plus tôt, des sources liées aux forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis ont signalé, faisant allusion aux dires du major-général Rupert Jones, commandant en chef adjoint de la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie et en Irak, que la coalition ne permettra pas aux troupes progouvernementales de traverser l'Euphrate et qu'elle est prête à les frapper si elles tentent de le faire. Ces rapports n'ont pas non plus été démentis par la coalition.