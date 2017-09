Une nouvelle faille dans l'attribution de l'utilisation de gaz Sarin au gouvernement syrien (Consortium News)

Une nouvelle faille dans la certitude Syrie-Sarin Par Robert Parry Article originel : A New Hole in Syria-Sarin Certainty Consortium News, 7.09.17

Le rapport ne fait pas non plus état de la possibilité que l'incident présumé au sarin, qui aurait tué des dizaines de personnes, y compris des femmes et des enfants, ait été un événement organisé par Al-Qaïda pour annuler l'annonce faite quelques jours plus tôt par l'administration Trump selon laquelle il n'était plus dans l'intention de la politique étastunienne de chercher à obtenir un "changement de régime" en Syrie.

La coordination de la campagne de propagande, avec des "témoins" armés de données pour rendre leurs histoires plus convaincantes, suggère en outre une conspiration préméditée et organisée pour "vendre" l'histoire, et pas seulement un acte isolé de quelques individus.

"Trois témoins, qui n'ont donné aucune description de l'incident les 29 et 30 avril 2014, ont fourni des éléments de source inconnue. Un témoin ayant eu connaissance de deux des cinq incidents survenus à Al-Tamanah, ne se souvenait pas des dates exactes. Plus tard, ce témoin a fourni une clé USB contenant des informations d'origine inconnue, qui ont été sauvegardées dans des dossiers distincts selon les dates des cinq incidents mentionnés par la FFM [la Mission d'établissement des faits de l'ONU]".

Dans le rapport de la commission de l'ONU, la possibilité d'une mise en scène n'est pas envisagée, même si l'OIAC avait précédemment découvert des preuves qu'une attaque au gaz chloré dans la ville d'Al-Tamanah, contrôlée par les rebelles et également imputée au gouvernement syrien, avait été organisée par des agents d'Al-Qaïda et leurs "travailleurs humanitaires" civils.

Et nous savons, d'après l'affaire d'Al-Tamanah, que les djihadistes sont connus pour avoir fourni des preuves artificielles à des enquêteurs de l'ONU qui eux-mêmes ont de fortes motivations professionnelles pour pointer du doigt le régime d'Assad et plaire ainsi aux puissances occidentales.

L'administration Trump venait d'annoncer un revirement de politique des États-Unis, affirmant que l'objectif étatsunien n'était plus de "changer de régime" en Syrie, mais plutôt de vaincre les groupes terroristes. A l'époque, le Front Al Nosra d'Al-Qaïda, l'État islamique et d'autres forces djihadistes battaient en retraite dans une grande partie de la Syrie.

Il y a eu un effondrement similaire lors de l'incident plus notoire du sarin à l'extérieur de Damas le 21 août 2013, qui a fait des centaines de morts et a également été imputé au gouvernement d'Assad, mais qui semble maintenant avoir été commis comme un piège par des agents d'Al-Qaïda pour amener le président Obama à ordonner à l'armée étatsunienne de dévaster l'armée syrienne et ainsi aider le front Al Nosra affilié à Al-Qaïda pour gagner la guerre.

L'élément temps

Les responsables syriens et russes semblent avoir été pris au dépourvu par les événements, ce qui pourrait expliquer que l'avion du gouvernement syrien visant une réunion djihadiste de haut niveau à Khan Sheikhoun vers midi aurait pu provoquer accidentellement une réaction chimique en chaîne produisant du gaz sarin.

Mais les médias grand public étatsunien et le nouveau rapport de l'ONU ont cité l'écart temporel - entre l'attaque de l'aube et le raid de midi - comme preuve de la tromperie russe et syrienne. Pourtant, pour les Russes et les Syriens cela n'avait aucun sens de mentir sur l'élément temporel puisqu'ils ont admis le bombardement et, de fait, l'étude de l'écart temporel (entre l'incident présumé au gaz de Khan Cheikhoun à l'aube et la date du bombardement à midi, NdT) aurait ajouté à la crédibilité de leur hypothèse.

En d'autres termes, si le bombardement avait eu lieu à l'aube, il n' y avait aucun motif pour les Russes et les Syriens de ne pas le dire. Au lieu de cela, la réponse russe et syrienne semble suggérer une véritable confusion, et non un camouflage.

Le fait que la Commission de l'ONU se joigne à cette ligne d'attaque en occultant l'élément temps suggère en outre un manque d'objectivité; impression d'autant plus renforcée par le rejet de la conclusion de l'OIAC selon laquelle aucune alerte au décollage n'a été émise tôt le matin du 4 avril.

Au lieu de cela, la commission de l'ONU s'est fortement appuyée sur des "témoins oculaires" de la ville contrôlée par Al-Qaïda, des individus anonymes fournissant même l'identité présumée de l'avion, un Su-22 du gouvernement syrien, et décrivant le largage de trois bombes conventionnelles et du dispositif d'armes chimiques sur Khan Sheikhoun vers 6 h 45.

Mais il y a d'autres trous dans le récit. Par exemple, dans un rapport daté du 29 mai 2017, et peu pris en compte, Theodore Postol, professeur de science, de technologie et de politique de sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology, a remis en question les conclusions du New York Times, de Human Rights Watch et du site Internet préféré de l'establishment, Bellingcat.

L'analyse de Postol s'est concentrée sur un reportage vidéo du New York Times, intitulé "How Syria And Russia Spun A Chemical Strike" ("Comment la Syrie et la Russie ont déclenché une attaque chimique"), qui fait suite à la recherche de Bellingcat dérivée des médias sociaux. Postol a conclu que "AUCUNE des preuves médico-légales dans la vidéo du New York Times et les article du Times qui ont suivi ne corroborent les conclusions rapportées par le New York Times".