[Vidéo] La Corée du Nord s'adresse aux Nations Unies en réponse au discours du président Trump (ICH)

Le ministre des Affaires étrangères nord-coréen Ri Yong Ho s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York samedi, après une semaine de propos virulents et barbares échangés entre le président Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui ont alimenté les tensions sur le programme nucléaire de la Corée du Nord.

Quelques instants avant que Ri ne prenne la parole, les bombardiers de l'U. S. Air Force ont volé dans l'espace aérien international à l'est de la Corée du Nord. Le Pentagone a déclaré que c'était le vol le plus au nord que tous les chasseurs étatsuniens aient jamais effectués au XXIe siècle.

Le discours vient après que Ri Yong Ho ait menacé de tester une bombe à hydrogène au-dessus du Pacifique, et M. Trump a publié un décret exécutif ciblant les pays qui commercent avec la Corée du Nord. Lors d'un rassemblement organisé vendredi soir pour le candidat républicain au Sénat étatsunien, Luther Strange, en Alabama, M. Trump a ridiculisé le "petit homme à la fusée" -- son nouveau terme favori pour Kim Jong Un -- et a souligné que la Corée du Nord serait traitée. Plus tôt dans la journée, le président a tweeté qu'il était un "fou" qui sera "testé comme jamais auparavant". Dans le discours que M. Trump a prononcé à l'ONU cette semaine, le président a déclaré qu'il "détruirait totalement" la Corée du Nord si les États-Unis étaient "forcés de se défendre" ou de se défendre ses alliés.

Kim, dans une déclaration rare plus tôt cette semaine, a qualifié le président de "dérangé mental" et de "radoteur", s'engageant à frapper au besoin.

"Quoi qu'il en soit, Trump aurait pu s'attendre à des résultats au-delà de ses espérances", a déclaré Kim Jong Un dans sa déclaration. "Je dompterai sûrement et définitivement le radoteur étatsunien dérangé avec le feu."

