[Vidéo] Ordonnances travail : "trois miettes pour les salariés, ça ne fait pas un quignon !". (Arrêt sur images)

Mais à quoi sont supposées servir les ordonnances réformant en profondeur le code du travail ? A faire baisser le chômage, en facilitant paradoxalement le licenciement ? Ou seulement à satisfaire des revendications du patronat, et les demandes des partenaires européens de la France, et notamment l’Allemagne ? Questions que nous posons dans cette émission spéciale, co-préparée avec le magazine Alternatives économiques, et notamment la journaliste Sandrine Foulon, à nos trois invités : Cyril Wolmark, professeur de droit public à Paris-Nanterre, Anne Eydoux, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, par ailleurs membre des Economistes atterrés, et Anthony Gratacos, dirigeant de l’entreprise de logistique Gratacos Père & Fils. Et pour tout savoir des ordonnances, plongez dans le dossier préparé par Alter Eco...

