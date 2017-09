[Vidéo] Rapport sur la guerre en Afghanistan au 2 septembre 2017. La nouvelle stratégie US mène à une escalade du conflit (Southfront)

Rapport sur la guerre en Afghanistan au 2 septembre 2017. La nouvelle stratégie US mène à une escalade du conflit Article originel : Afghanistan War Report – September 2, 2017: New US Strategy Leads To Further Escalation Of Conflict South Front

Le 30 août, les talibans ont affirmé qu'ils avaient abattu un hélicoptère étatsunien dans la province afghane de Logar et que 20 soldats étatsuniens avaient été tués dans l'attaque.

Un porte-parole de l'armée étatsunienne en Afghanistan, Bob Purtiman, a nié les affirmations des talibans et a déclaré que l'hélicoptère avait un problème technique et qu'il avait fait un atterrissage de précaution. Selon Purtiman, l'avion a été récupéré avec succès.

Le 22 août, le président Donald Trump a annoncé un plan visant à déployer 4 000 soldats de plus en Afghanistan et à gagner d'une façon ou d'une autre la plus longue guerre des États-Unis. Actuellement, il y a environ 9 800 soldats étatsuniens et 25 197 contractants sur le terrain dans ce pays déchiré par la guerre.

Les talibans ont réagi à l'annonce de Trump en multipliant les attaques contre l'OTAN et les forces gouvernementales pro-étatsuniennes et ont promis de faire de l'Afghanistan "un cimetière pour l'Empire étatsunien".

Le 25 août, des militants talibans sont entrés dans le district de Kas Uruzgan, au centre de l'Afghanistan, après avoir envahi la défense de l'armée afghane. Au cours du mois, les talibans ont capturé plus de 10 centres de district. Les forces gouvernementales, même avec l'aide de l'armée étatsunienne, n'ont pas été en mesure d'inverser les avancées des militants.

Pendant ce temps, des avions dont les marques d'identification ont été retirées ont commencé à transférer des groupes de chasseurs de l'Etat islamique (EI) ainsi que certains émissaires de l'EI du sud vers le nord de l'Afghanistan. Selon certaines informations, ces avions opèrent sous le couvert de la coalition dirigée par les États-Unis. Il semble également que la coalition couvre les livraisons d'armes à l'EI en Afghanistan et via l'Afghanistan. L'objectif est de relancer un point d'instabilité sur le flanc sud de la Russie.

Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001. Depuis lors, la Maison-Blanche a lutté pour tenter de mettre au pouvoir un gouvernement allié aux Etats-Unis. Toutefois, la situation sécuritaire reste très compliquée pour les Etats-Unis et leurs alliés.

Les talibans conservent une puissance notable en Afghanistan et ont même fait de nouveaux progrès ces dernières années. Aujourd'hui, les talibans disposent d'organes administratifs et judiciaires locaux qui couvrent le territoire afghan non moins efficacement que les structures administratives de Kaboul.

A ce jour, les Etats-Unis n'ont pas de stratégies utiles pour rétablir la paix et l'accord national dans le pays. De nombreux experts affirment que la Maison-Blanche ne sait pas comment faire face à l'Afghanistan ou ce qu'il faut faire à l'intérieur du pays.

En outre, la situation en Afghanistan n'est qu'une partie de l'activité militaire et politique des Etats-Unis dans les zones de conflit à travers le monde. Les tensions croissantes avec la Corée du Nord et l'Iran, les conflits en cours en Syrie et en Irak et l'instabilité en Amérique du Sud attirent beaucoup plus l'attention des États-Unis que la situation en Afghanistan.