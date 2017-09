Washington approuve un budget militaire record de 700 milliards de dollars (WSWS)

Dans un vote qui témoignait du soutien unanime de l'élite dirigeante américaine pour le militarisme, le Sénat américain a voté 89 à 9 lundi pour accorder un budget de 700 milliards de dollars aux forces armées et aux agences de renseignement. C'était une augmentation de 80 milliards de dollars par rapport à 2016 et 54 milliards de dollars de plus que le président Donald Trump avait demandé.

La Chambre avait déjà adopté une version similaire du projet de loi intitulé Loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA). Les versions de la Chambre et du Sénat seront maintenant réconciliées et présentées pour que Trump l'inscrive dans la loi.

La NDAA est un signe clair que Washington se prépare à lancer des guerres majeures, impliquant potentiellement des armes nucléaires. Le budget prévoit 200 millions de dollars pour moderniser les installations de lancement nucléaire, 8,5 milliards pour les défenses antimissile et 6,4 milliards de dollars pour les sous-marins nucléaires de classe Virginia.

Trump a salué ce budget dans son discours belliqueux aux Nations Unies mardi, en le traitant de preuve du fait que «notre armée sera bientôt plus forte que jamais».

42 démocrates et 47 républicains ont voté le budget ; six démocrates et trois républicains ont voté contre. Les démocrates supposéss de «gauche» Elizabeth Warren et Kamala Harris ont toutes deux voté pour.

Le budget militaire annuel de 700 milliards de dollars représente 80 millions de dollars en dépenses militaires par heure, soit $22 000 par seconde. C'est plus que le revenu individuel annuel médian avant impôts pour la moitié inférieure des Américains, qui s'établit à $16 200 selon les données de 2016 compilées par les économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.

A présent, les États-Unis dépensent trois fois plus sur l'armée que la Chine, plus de 10 fois plus que la Russie, et davantage que les 10 prochaines puissances militaires réunies.

À l'initiative du Parti démocrate, on a affiné le budget pour cibler la Russie. Le projet de loi autorise des millions de dollars pour militariser la frontière occidentale de la Russie, y compris 500 millions de dollars pour armer le régime ukrainien et 100 millions de dollars pour «dissuader l'agression russe» dans les Balkans. Le projet de loi mentionne la Russie 72 fois. Un amendement proposé par la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen interdit à la société russe de sécurité informatique Kaspersky Lab de participer à des appels d'offres lancés par l'Etat américain.

La version du projet de loi de la Chambre comprend un amendement intitulé «Encourager l'unité contre l'agression de la Russie», présenté par la démocrate Carol Shea-Porter et coparrainé par 21 représentants démocrates. Cette mesure ouvre la voie à la censure d'Internet au nom de la lutte contre les «fausses nouvelles».

En présentant la mesure, Shea-Porter a déclaré: « Les actions agressives de la Russie soulignent la nécessité d'une stratégie globale de dissuasion américaine ». Elle a ajouté que la NDAA « stimulera les améliorations de nos préparatifs et ceux de nos alliés qui sont nécessaires pour contrer les modes d'agression non conventionnels, y compris la propagande et les cyberattaques ».

Outre les 60 milliards de dollars pour les guerres en cours en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Pakistan et ailleurs, le projet de loi du Sénat comprend 705 millions de dollars pour les programmes de missile israéliens, une action visant principalement l'Iran. La version du Sénat autorise aussi les dépenses suivantes :

300 millions de dollars pour les armes à énergie hypersonique

65 millions de dollars pour développer des missiles de croisière

12 milliards de dollars pour 94 avions F-35, 24 de plus que le Pentagone a demandé

1 milliard de dollars pour 48 hélicoptères Black Hawk

1,3 milliard de dollars pour six hélicoptères de transport lourds

500 millions de dollars pour le développement d'armes avancées

Mercredi dernier, le Sénat a rejeté un amendement proposé par le libertaire de droite Rand Paul (républicain du Kentucky) qui aurait abrogé à la fois l'Autorisation d'utilisation de la Force militaire adoptée en septembre 2001, après les attentats du 11 septembre et la Résolution sur le Recours à la Force militaire contre l'Irak de 2002, qu'ont utilisé Bush, Obama et à présent Trump pour faire la guerre au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Le Sénat a rejeté l'amendement par un vote de 61 à 36. Treize démocrates ont voté contre la mesure, ce qui a garanti sa défaite. Cette manœuvre soigneusement préparée a permis à d'autres démocrates d'afficher une position « anti-guerre » totalement creuse, sans que cela affecte le résultat du vote.

Avec 700 milliards de dollars, l'humanité pourrait nourrir tous les mal-nourris au monde, soit 815 millions de personnes, pendant 23 ans, ou vacciner gratuitement tous les enfants dans les 117 pays les plus pauvres du monde pendant 10 ans.

Avec 700 milliards de dollars aux Etats-Unis, on pourrait fournir à chaque sans-abri d'une maison valant $500 000, couvrir les coûts annuels des soins de 70 millions d'Américains, rembourser la dette de prêts universitaires de 19 millions de jeunes, financer le coût total de reconstruction pour tous les ouragans des 20 dernières années, construire un réseau ferroviaire à grande vitesse, protéger contre les inondations et les tremblements de terre dans toutes les régions en danger, ou financer des plans pour l'évacuation d'urgence sûre et confortable en cas de catastrophe naturelle.

(Article paru en anglais le 20 septembre 2017)