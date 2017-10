Angot/Rousseau : France 2 censure le "Vu" (Arrêt sur images)

Circulez, y a rien à voir ? L'émission Vu, réalisée par Patrick Menais et "réincarnation" de l'ancien Zapping de Canal +, n'a pas été diffusée lundi 2 octobre, que ce soit sur France 2, sur la chaîne Franceinfo, ou encore sur Twitter et sur Facebook. Une absence remarquée par Les Inrocks, qui rappellent : "Vu ne manque jamais de croquer avec un ton acerbe les travers du spectacle cathodique au quotidien, qu'il s'agisse de la télé-réalité la plus obscure ou du talk-show le plus populaire. Selon nos informations, c'était le cas une fois de plus dans la séquence prévue ce lundi". Autrement dit, on s'attendait à un retour en images sur la séquence polémique du week-end, qui a opposé l'écrivaine et chroniqueuse Christine Angot à l'ancienne députée EELV Sandrine Rousseau, sur le plateau d'On n'est pas couché... de France 2.