Après Maria, c’est à l’U.S. Army d’envahir Porto Rico (WSWS)

Les renforts portent sur plusieurs milliers d’hommes, tant de l’US Army que de Gardes Nationales d’autres États. L’ensemble est placé sous le commandement du Brigadier General Richard Kim, actuellement adjoint au chef du commandement militaire du territoire national (Northern Command) et qui vient d’assumer des commandements opérationnels en Irak et en Afghanistan. On peut considérer que l’île est placée dans une situation d’état de siège militaire puisque Kim est nommé commandant de toutes les forces disponibles contribuant à l’effort en cours – selon une autorité qui le place au-dessus du gouverneur de l’île, y compris des agences militaires comme le détachement de la FEMA à Porto Rico – et en situation d’autorité absolue exerçant tous les pouvoirs en régime d’état de siège.

L’article de WSWS.org du 29 septembre 2017 qui analyse cette mesure qui vient d’être décidée par Trump la présente comme une véritable “invasion” de l’île, et la plus considérable de son histoire. La situation de l’île est marquée par de considérables à-coups, et notamment une histoire complexe depuis que l’Espagne a abandonné sa tutelle en 1898 après avoir été vaincu par les EU dans une guerre essentiellement centrée sur Cuba. Le statut par rapport aux EU est toujours resté incertain, cette situation complexe étant souvent l’occasion de conflits et d’interventions militaires étasuniens. Le dernier acte en date est celui du référendum aux résultats étonnants : « En 2017, un référendum non contraignant sur le statut de Porto Rico a lieu, alors que le territoire, toujours lourdement endetté, subit une politique d’austérité. Le rattachement aux États-Unis est choisi par 97 % des votants portoricains, mais le référendum est largement boycotté : le taux de participation est de 22,7 %. »

Pour WSWS.org, cette intervention est donc bien une “invasion” dont le but est d’abord de prévenir une explosion sociale. La situation économique et sociale est caractérisée par un énorme chômage et une extraordinaire disparité de revenus entre l’“élite“ locale et la population ; les dégâts terribles et la situation de chaos créés par Maria ont exacerbé la probabilité de troubles. Les forces armées des États-Unis y jouent donc leur rôle de stabilisation par la force armée agissant de manière totalement arbitraire, mais appuyées par toutes les autorités locales qui sont complètement acquises au Système et à la corruption washingtonienne.

Traduction dde.org