Ashrawi : Les activités de colonisation israéliennes en Cisjordanie relèvent du crime de guerre (Maannews)

Ashrawi : Les activités de colonisation israélienne en Cisjordanie relèvent du crime de guerre Article originel : Ashrawi: Israeli Settlement Activity in the West Bank Amounts to War Crimes Maannews

BETHLEHEM (Ma'an) -- Après avoir annoncé qu'Israël avait lancé des plans pour près de 3 000 unités de peuplement illégales en Cisjordanie occupée, le Dr Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a fermement dénoncé ce mouvement comme un "mépris flagrant pour la solution à deux États".



Le Comité de planification de l'Administration civile israélienne s'est réuni mardi et mercredi et a avancé des plans concernant 2 615 unités de logement dans les colonies israéliennes illégales.

"Au mépris flagrant des exigences de la solution à deux États et des chances de paix et de stabilité, Netanyahu et ses extrémistes, la coalition raciste continue de persister dans leur politique d'expansionnisme colonial et de colons", a déclaré Ashrawi.

"Israël travaille délibérément à favoriser sa population de colons juifs extrémistes et à superposer le "Grand Israël" sur toute la Palestine historique. Indubitablement, elle est résolue à annexer toute la ville de Jérusalem, à anéantir systématiquement la présence et la continuité palestiniennes sur le sol palestinien, et à détruire la contiguïté territoriale et démographique du futur État palestinien."



Ashrawi a poursuivi en soulignant que les activités de colonisation d'Israël sont illégales au regard du droit international et peuvent constituer des crimes de guerre au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).