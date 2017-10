Burkina Faso : Hommage à Thomas SANKARA et à ses 13 compagnons lâchement assassinés ! (Afriques en Lutte)

Le 15 octobre 1987, Thomas SANKARA et ses 13 compagnons(Babou Paulin Bamouni, Patrice Zagré, Fréderic Kiemdé, Bonventure Compaoré etc...) étaient lâchement assassinés au Burkina-Faso, la patrie des hommes intègres.

Comment des Burkinabès ont pu tuer des Burkinabès ? Comment des Africains ont pu être complices de l’assassinat du père de la révolution panafricaniste ?

30 ans après, les actions du Président du FASO demeurent intactes dans la mémoire collective de chaque Burkinabè et surtout de chaque Africain. Ce qui lui permet d’accéder au rang d’immortalité !

C’est un échec cuisant pour ses assassins !

Hommage éternel au Président Thomas SANKARA !

La patrie ou la mort nous vaincrons !

Vive les Peuples d’Afrique !

Vive le Burkina-Faso Libre !

Vive L’Afrique bientôt Libre !

Tribute to Thomas SANKARA and his 13 companions cowardly murdered !

On 15 October 1987, Thomas SANKARA and his 13 companions (Babou Paulin Bamouni, Patrice Zagré, Fréderic Kiemdé, Bonventure Compaoré etc ...) were murdered in Burkina Faso, the homeland of men of integrity.

How could Burkinabes kill Burkinabes ? How could Africans be complicit in the assassination of the father of the Pan-African revolution ?

30 years later, the actions of the President of the FASO remain intact in the collective memory of every Burkinabe and especially of every African. This allows him to reach the rank of immortality !

It is a bitter failure for his assassins !

Eternal Tribute to President Thomas SANKARA !

The country or death we shall conquer !

Long live the Peoples of Africa !

Long live Burkina Faso Free !

Long live Africa soon !